驚悚空拍畫面曝！台中大火「連毀3工廠」　高鐵列車濃煙中穿越

記者許權毅／台中報導

台中市大雅區振興三路今（13）日發生嚴重火警，現場總計3間工廠遭燒毀，總燃燒面積約2千平方公尺（約605坪）。消防局空拍拍下，大量濃煙往台中市區飄竄，且內部幾乎全面燃燒，火勢花費將近1小時半才完全撲滅，正巧一旁就是高鐵高架橋，列車在濃煙中穿越，所幸不受影響。

▲台中大雅今日有3間工廠發生大火，現場空拍曝。（圖／台中消防提供）



台中市消防局表示，今日16時許獲報後立即派遣第一大隊、轄區大雅分隊等共計12個單位，出動各式消防車23輛、消防人員56名。現場為1層樓鐵皮連棟構造建物，火勢於17時22分撲滅，無人員傷亡。

▲▼現場3間工廠全面燃燒，火勢迅速蔓延。（圖／記者許權毅攝）



有目擊民眾說，現場火勢約10分鐘就全面燃燒，不斷有爆炸聲傳出，裡頭員工約10多人，第一時間趕緊逃出，疑似是噴砂不慎引起。據了解，現場分別為建築馬達工廠、燈具工廠以及金屬加工工廠，起火原因仍待警消調查釐清。

▲▼火警地點旁就是高鐵高架橋，列車在濃煙中穿越，不受影響。（圖／記者許權毅攝、民眾提供）



環保局表示，消防局已派員前往火警現場滅火，而目前環境風場偏北風，下風處（振興三路、中科路及附近巷弄等）仍可能會有火災異味情形，提醒附近住戶關閉門窗，環保局將持續監控空氣品質，並掌握附近空氣品質測站及空氣盒子之監測數據，請民眾不必恐慌。