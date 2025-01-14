宮崎強震能量約11顆原子彈　專家：日本規模7地震「機率增5倍」

▲日本宮崎外海昨晚發生規模6.9地震，專家郭鎧紋表示，未來一周發生7以上強震增加五倍。（圖／郭鎧紋提供）

記者許敏溶／台北報導

日本宮崎縣外海昨（13日）發生規模6.9強震。地震專家郭鎧紋表示，6.9強震相當11顆原子彈釋放能量，而這次地震原因和去年8月8日規模7.1地震相同，根據統計資料，未來一周震央50公里範圍內發生規模7以上強震機率提高5倍，包括四國、九州、宮城縣、靜岡縣、和歌山縣等東京以南的太平洋側要注意海嘯，國人若要前往日本旅遊要留意。

日本九州地區宮崎縣外海昨天晚上發生規模6.9強震，日本一度發生海嘯警報，宮崎港也出現20公分的海嘯。地震專家郭鎧紋說明，這起規模6.9強震，地震原因去年8月8日規模7.1地震相同，震央位於宮崎外海「日向灘」，只是這次釋放約11顆原子彈能量，去年7.1則釋放約22.6顆。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲日本宮崎縣外海13日晚間發生規模6.9強震。（圖／翻攝自日本氣象廳）

郭鎧紋進一步說明，日本氣象廳召開了由地震專家組成的評估委員會，最後發布「調查終了」臨時訊息，表示發生「南海海槽特大地震」的可能性並不高於正常水準，再發生規模7.8地震機率不高。

不過，根據日本的統計1904至2014年的全球地震資料，在發生規模6.9強震後，未來一周在震央50公里範圍內，發生規模7以上強震機率提高5倍，並可能引發海嘯，包括四國、九州、宮城縣、靜岡縣、和歌山縣等東京以南的太平洋側都要注意海嘯，國人近期若要前往日本旅遊要留意。