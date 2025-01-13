　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

奇美提琴饗宴史特拉底瓦里傳奇之音　8把絕世名琴北中南同步登場

▲奇美博物館「2025提琴音樂饗宴」隆重推出「史特拉底瓦里．傳奇之音」，邀請樂迷共同見證「製琴巨擘」安東尼奧．史特拉底瓦里的絕世琴藝。（圖／奇美博物館提供，下同）

▲奇美博物館「2025提琴音樂饗宴」隆重推出「史特拉底瓦里．傳奇之音」，邀請樂迷共同見證「製琴巨擘」安東尼奧．史特拉底瓦里的絕世琴藝。（圖／奇美博物館提供，下同）

記者林東良／台南報導

想一次飽覽史特拉底瓦里的曠世巨作、體驗頂尖名琴的天籟樂音嗎？奇美博物館「2025提琴音樂饗宴」隆重推出「史特拉底瓦里．傳奇之音」，邀請樂迷共同見證「製琴巨擘」安東尼奧．史特拉底瓦里的絕世琴藝，音樂會將於3/16、3/23、3/29在台南、台中與台北三地巡迴。

▲奇美博物館「2025提琴音樂饗宴」隆重推出「史特拉底瓦里．傳奇之音」，邀請樂迷共同見證「製琴巨擘」安東尼奧．史特拉底瓦里的絕世琴藝。（圖／奇美博物館提供，下同）

來自義大利的安東尼奧．史特拉底瓦里（Antonio Stradivari, ca. 1644-1737）可說是最偉大也最著名的製琴師，其作品被譽為「歷史上最好的弦樂器之一」，他所製作的提琴線條優雅流暢、琴身完美對稱、塗漆精緻講究，且音色甜美明亮，穿透力又極為強大，歷經數百年仍保有優美琴聲，因此成為許多製琴師與音樂家趨之若鶩的典範，更多次創下拍賣會的高價紀錄。值得一提的是，史特拉底瓦里大部分的作品都被妥善保存下來，後人得以深入研究大師的設計理念和製琴技術，持續推動提琴文化的發展，這也是史氏在提琴史上的卓越貢獻。

▲奇美博物館「2025提琴音樂饗宴」隆重推出「史特拉底瓦里．傳奇之音」，邀請樂迷共同見證「製琴巨擘」安東尼奧．史特拉底瓦里的絕世琴藝。（圖／奇美博物館提供，下同）

奇美博物館擁有全球最完整的名琴收藏，「史特拉底瓦里」正是館方收藏的重點之一，本次提琴饗宴特別祭出史氏各時期的6把經典之作，其中最受矚目的是製作於1709年巔峰時期的小提琴「瑪麗．霍爾–維奧第」（ex Marie Hall-Viotti），此琴曾被權威提琴雜誌評為「公認音色最好的史特拉底瓦里小提琴」，是所有樂迷都想親耳聆賞的夢幻逸品。其他還有製作於1667年的早期作品，1707、1709、1713年巔峰時期、1730年的晚期作品等，每一把皆訴說史氏創作提琴的心路歷程與獨樹一幟的特色。

▲奇美博物館「2025提琴音樂饗宴」隆重推出「史特拉底瓦里．傳奇之音」，邀請樂迷共同見證「製琴巨擘」安東尼奧．史特拉底瓦里的絕世琴藝。（圖／奇美博物館提供，下同）

為了讓節目更具深度與廣度，本場音樂會同時納入史氏兒子歐莫柏諾 (Omobono Stradivari, 1679-1742）的傑作，並加入基羅拉摩．阿瑪蒂（Girolamo Amati, ca. 1550–1630）擁有法國皇室徽章的中提琴「亨利四世」，由於史氏早期的作品受阿瑪蒂影響甚深，因此透過「亨利四世」的演繹，讓民眾感受其承先啟後的重要意義。總計8把名琴將首次同臺競演，完整傳遞史特拉底瓦里的精髓。

▲奇美博物館「2025提琴音樂饗宴」隆重推出「史特拉底瓦里．傳奇之音」，邀請樂迷共同見證「製琴巨擘」安東尼奧．史特拉底瓦里的絕世琴藝。（圖／奇美博物館提供，下同）

在演出曲目的部分，邀請倫敦國王學院音樂學博士焦元溥規劃和樂曲導聆，涵蓋18至20世紀義大利、德奧、俄國與法國等不同時期與風格的經典作品，充分展現史氏名琴駕馭多元曲目的實力與驚人的深厚能量。

▲奇美博物館「2025提琴音樂饗宴」隆重推出「史特拉底瓦里．傳奇之音」，邀請樂迷共同見證「製琴巨擘」安東尼奧．史特拉底瓦里的絕世琴藝。（圖／奇美博物館提供，下同）

上半場以獨奏與重奏為主。開場使用三把小提琴演繹英國作曲家封．威廉斯的《雲雀飛翔》選段，藉此細細品味不同名琴的音色；接著由兩把小提琴演出維奧第《G大調小提琴二重奏》、大小提琴搭配帶來玻凱利尼《D大調弦樂二重奏奏鳴曲》和史特拉汶斯基《義大利組曲》等部分樂章。下半場則以兩組弦樂四重奏演出經典弦四作品，營造豐富的音樂層次，並呈現兩組四重奏的音色差異，曲目包括貝多芬《拉茲莫夫斯基》作品 59 之 2、阿倫斯基《A小調第二號弦樂四重奏》、拉威爾《F大調弦樂四重奏》等部分樂章，最後以蕭士塔高維契深具戲劇張力的《C小調第八號弦樂四重奏》全曲為壓軸，為音樂會畫下完美句點。

▲奇美博物館「2025提琴音樂饗宴」隆重推出「史特拉底瓦里．傳奇之音」，邀請樂迷共同見證「製琴巨擘」安東尼奧．史特拉底瓦里的絕世琴藝。（圖／奇美博物館提供，下同）

此外，奇美博物館首席提琴顧問鍾岱廷將於音樂會中進行名琴導聆，以多年的專業背景與提琴研究經驗，帶領觀眾領略名琴的歷史故事與音樂之美。而擔綱演出的「Infinite首席四重奏」，由小提琴家李宜錦、鄧皓敦，中提琴家陳猶白、大提琴家歐陽伶宜所組成。透過名琴、名家、名曲的結合，引領樂迷深刻感受史特拉底瓦里名琴的絕代風采。

【史特拉底瓦里．傳奇之音】奇美提琴音樂饗宴將於3/16在台南奇美博物館奇美廳、3/23台中丰二三晨露廳、3/29台北誠品表演廳演出。這也是奇美音樂會首度移師台中，希望讓中部樂迷也能親炙名琴魅力。13日開放售票，詳情請上奇美博物館官網：www.chimeimuseum.org。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
點柯文哲案各種問題！　呂秀蓮直言「對司法崩解非常心痛」
麥當勞少女遭性侵輕生　母曝「最後身影」慟喊：想抱抱妳
球隊需要我！王柏融婉拒經典賽資格賽
台股狂殺500點！　法人曝原因
貪466元判2年！檢察官「坦言1句」公衛文心寒　全場怒：司法
快訊／陳佩琪喊告許富舜、鄭淑心　北檢已收到告訴狀將分案
絕望視角！野火眼前狂燒「無路可逃」　母女被逼到快崩潰
「2職業」最不易因阿茲海默症死亡！900萬人研究認證
SJ金希澈車禍「早被判為殘疾人士」　瞞了20年：不想承認生病

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

年終尾牙應酬多　大園警揮毫活動宣導交通安全

歲末寒冬送暖！滿庭芳公益獻愛　匯聚547份物資助吉安關懷戶

蘇花公路匯德隧道南口路段施工　1／14至15單線雙向機動管制

奇美提琴饗宴史特拉底瓦里傳奇之音　8把絕世名琴北中南同步登場

勞動部創業貸款助攻 　8年級女生創業玩花藝圓夢

台南安平建平里辦理跳蚤市場　免費揮毫春聯贈送民眾

信義鄉梅花越冷越開花吸引人潮　現場掃打詐儀錶板QR碼即贈禮

南消第五大隊強化人員自我防護技能　RIC種子訓練雙進化！

台南市藥師節　表揚全民健保藥事照護計畫卓越藥師

張善政、江宜樺桃園「日新協會」　分享留學經驗與實踐

楊丞琳和男星合唱〈年輪說〉李榮浩「台下緊盯」XD

北市27歲警鳴笛值勤遭轎車撞飛！事發瞬間曝光

雨琦談(G)I-DLE續約 「想賺錢早走了！」

宋慧喬首度拍Vlog　靈機一動「是車銀優❤」

台南2億超跑車隊迎娶　新娘車是勞斯萊斯！

王彩樺放送D奶自豪「我真的就很大」　蔡秋鳳「結屎面」張秀卿：不開心嗎

惡魔之火！洛杉磯驚見「火龍捲」　烈紅漩渦山坡上狂竄

妹子登合歡山慶生「引神偷」　蛋糕被鳥偷襲！下秒整顆甩飛

【菸蒂別再亂丟啦！】路過驚見溝下菸蒂起火...路人急提水滅火

不同年代的工作態度】80勤奮90準時00秒辭？真的假的？

年終尾牙應酬多　大園警揮毫活動宣導交通安全

歲末寒冬送暖！滿庭芳公益獻愛　匯聚547份物資助吉安關懷戶

蘇花公路匯德隧道南口路段施工　1／14至15單線雙向機動管制

奇美提琴饗宴史特拉底瓦里傳奇之音　8把絕世名琴北中南同步登場

勞動部創業貸款助攻 　8年級女生創業玩花藝圓夢

台南安平建平里辦理跳蚤市場　免費揮毫春聯贈送民眾

信義鄉梅花越冷越開花吸引人潮　現場掃打詐儀錶板QR碼即贈禮

南消第五大隊強化人員自我防護技能　RIC種子訓練雙進化！

台南市藥師節　表揚全民健保藥事照護計畫卓越藥師

張善政、江宜樺桃園「日新協會」　分享留學經驗與實踐

罷免吳思瑤、吳沛憶「連署書1天就破千」　 徐巧芯：都怪柯建銘

太空人拍下「野火點亮洛杉磯」俯瞰視角！　衛星照曝超厚濃煙

百萬YTR大稻埕擺攤「怎麼沒人」！被拍空曠一幕：在年貨大街生存不容易

醫師哥哥狂喊「手頭緊」　他見月開銷53萬傻眼！網曝真相：真的緊

《夜市王》總冠軍2夜市PK！　全新賽制曝光「18家美食開放觀眾品嚐」

不是艾河！前兄弟艾士特改名「艾速特」加盟台鋼　開季6洋將成軍

為何苗栗1.3℃「台北卻有12.4℃」？　吳聖宇：「1原因」讓溫度降不下去

陸「玻璃大王」辦科技大學獲准設立　發豪語比肩美史丹佛大學

準備逮捕尹錫悅！韓公搜處向官邸、國防部發公文　律師提離譜要求

嘆「民進黨已經變質、走鐘」　呂秀蓮：別整天製造恐懼、抗中保台

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

地方熱門新聞

台南40年老屋搖身一變成網紅咖啡店

草屯鎮長國民黨候選人簡賜勝競總成立

南消四大山上分隊、區公所合辦金蛇獻瑞迎新春防火宣導

2025桃園年貨大街活動　封街資訊一次看

草屯鎮長補選！綠營總動員陪蔡銘軒掃街

海大培育應用型專業人才　展現海洋科研與教育領先

60歲才成畫家！後山才女陳文珍葫蘆墩文化中心推油畫個展

台東關山幸福蘿蔔季　週休假日上下場吸引親子同樂

年前衝刺　花蓮振興券再加碼年前採購再省一筆

新北蘆洲長安機械停車場改建　力拚2026年9月完工

南消第五大隊強化人員自我防護技能RIC種子訓練雙進化！

台南市藥師節表揚全民健保藥事照護計畫卓越藥師

新北推動特定寵物業環境提升計畫

雲林元長鄉新建公所落成啟用

更多熱門

相關新聞

奇美家電貨車左轉被撞　支撑2秒仍側翻

奇美家電貨車左轉被撞　支撑2秒仍側翻

台南市警善化分局接獲報案。指2日上午11時許，善化區國道8號側車道與新吉五路，有小貨車翻車事故，警方到場後發現1輛直行小客車，與左轉的奇美家電小貨車發生事故，造成小貨車翻覆，現場無人受傷，相關肇事責任目前尚由警方調查清中。而小貨車被撞後，支撐2秒才側翻的神奇畫面，現在也曝光。

奇美聖誕週末登場大小朋友齊聚華麗盛宴

奇美聖誕週末登場大小朋友齊聚華麗盛宴

2024 台灣設計展 閉幕式視覺聽覺饗宴

2024 台灣設計展 閉幕式視覺聽覺饗宴

嘉藥與柳營奇美醫院推動偏鄉遠距醫療合作

嘉藥與柳營奇美醫院推動偏鄉遠距醫療合作

陳毓襄極致演繹「青春與史詩」奇美音樂節壓軸場移師衛武營

陳毓襄極致演繹「青春與史詩」奇美音樂節壓軸場移師衛武營

關鍵字：

奇美提琴饗宴史特拉底瓦里名琴

讀者迴響

熱門新聞

愛雅突同框老公鞠躬道歉　新婚16天喊：請再給我們時間

韓變態軍人「埋伏廁所」暴力性侵　砍殺噴血

比睡滿8小時重要！研究揭「1作息」可降低死亡率

志願役「賠錢退伍」暴增4倍！　國軍人力流失嚴重

他性侵乳牛遭踢死「還戴著保險套」

朱軒洋宣告復出「沒人要搭檔主持」！

快訊／今晨剩1.3℃　鄭明典PO圖「缺了一塊」

200萬人被錢香醒！8檔台股ETF今入帳160億　00919豪撒近百億

3招偷看LINE訊息「不被發現已讀」

日男潛水耳膜破裂溺斃　判賠2千萬創紀錄

「請救我出來！」　新莊水泥封屍靈異內幕

快訊／今晨2.1℃新低溫　明轉雨又有冷氣團

女助教被控性侵未遂！傳訊：想跟你上床

直擊／AV女優孟若羽激戰黑人：26cm吃到吐！《鮑魚遊戲2》拍完失憶了

身分證「中2碼」春節住飯店1人2025元

更多

最夯影音

更多

楊丞琳和男星合唱〈年輪說〉李榮浩「台下緊盯」XD

北市27歲警鳴笛值勤遭轎車撞飛！事發瞬間曝光

雨琦談(G)I-DLE續約 「想賺錢早走了！」

宋慧喬首度拍Vlog　靈機一動「是車銀優❤」

台南2億超跑車隊迎娶　新娘車是勞斯萊斯！

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面