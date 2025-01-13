奇美提琴饗宴史特拉底瓦里傳奇之音　8把絕世名琴北中南同步登場

▲奇美博物館「2025提琴音樂饗宴」隆重推出「史特拉底瓦里．傳奇之音」，邀請樂迷共同見證「製琴巨擘」安東尼奧．史特拉底瓦里的絕世琴藝。（圖／奇美博物館提供，下同）

記者林東良／台南報導

想一次飽覽史特拉底瓦里的曠世巨作、體驗頂尖名琴的天籟樂音嗎？奇美博物館「2025提琴音樂饗宴」隆重推出「史特拉底瓦里．傳奇之音」，邀請樂迷共同見證「製琴巨擘」安東尼奧．史特拉底瓦里的絕世琴藝，音樂會將於3/16、3/23、3/29在台南、台中與台北三地巡迴。

來自義大利的安東尼奧．史特拉底瓦里（Antonio Stradivari, ca. 1644-1737）可說是最偉大也最著名的製琴師，其作品被譽為「歷史上最好的弦樂器之一」，他所製作的提琴線條優雅流暢、琴身完美對稱、塗漆精緻講究，且音色甜美明亮，穿透力又極為強大，歷經數百年仍保有優美琴聲，因此成為許多製琴師與音樂家趨之若鶩的典範，更多次創下拍賣會的高價紀錄。值得一提的是，史特拉底瓦里大部分的作品都被妥善保存下來，後人得以深入研究大師的設計理念和製琴技術，持續推動提琴文化的發展，這也是史氏在提琴史上的卓越貢獻。

奇美博物館擁有全球最完整的名琴收藏，「史特拉底瓦里」正是館方收藏的重點之一，本次提琴饗宴特別祭出史氏各時期的6把經典之作，其中最受矚目的是製作於1709年巔峰時期的小提琴「瑪麗．霍爾–維奧第」（ex Marie Hall-Viotti），此琴曾被權威提琴雜誌評為「公認音色最好的史特拉底瓦里小提琴」，是所有樂迷都想親耳聆賞的夢幻逸品。其他還有製作於1667年的早期作品，1707、1709、1713年巔峰時期、1730年的晚期作品等，每一把皆訴說史氏創作提琴的心路歷程與獨樹一幟的特色。

為了讓節目更具深度與廣度，本場音樂會同時納入史氏兒子歐莫柏諾 (Omobono Stradivari, 1679-1742）的傑作，並加入基羅拉摩．阿瑪蒂（Girolamo Amati, ca. 1550–1630）擁有法國皇室徽章的中提琴「亨利四世」，由於史氏早期的作品受阿瑪蒂影響甚深，因此透過「亨利四世」的演繹，讓民眾感受其承先啟後的重要意義。總計8把名琴將首次同臺競演，完整傳遞史特拉底瓦里的精髓。

在演出曲目的部分，邀請倫敦國王學院音樂學博士焦元溥規劃和樂曲導聆，涵蓋18至20世紀義大利、德奧、俄國與法國等不同時期與風格的經典作品，充分展現史氏名琴駕馭多元曲目的實力與驚人的深厚能量。

上半場以獨奏與重奏為主。開場使用三把小提琴演繹英國作曲家封．威廉斯的《雲雀飛翔》選段，藉此細細品味不同名琴的音色；接著由兩把小提琴演出維奧第《G大調小提琴二重奏》、大小提琴搭配帶來玻凱利尼《D大調弦樂二重奏奏鳴曲》和史特拉汶斯基《義大利組曲》等部分樂章。下半場則以兩組弦樂四重奏演出經典弦四作品，營造豐富的音樂層次，並呈現兩組四重奏的音色差異，曲目包括貝多芬《拉茲莫夫斯基》作品 59 之 2、阿倫斯基《A小調第二號弦樂四重奏》、拉威爾《F大調弦樂四重奏》等部分樂章，最後以蕭士塔高維契深具戲劇張力的《C小調第八號弦樂四重奏》全曲為壓軸，為音樂會畫下完美句點。

此外，奇美博物館首席提琴顧問鍾岱廷將於音樂會中進行名琴導聆，以多年的專業背景與提琴研究經驗，帶領觀眾領略名琴的歷史故事與音樂之美。而擔綱演出的「Infinite首席四重奏」，由小提琴家李宜錦、鄧皓敦，中提琴家陳猶白、大提琴家歐陽伶宜所組成。透過名琴、名家、名曲的結合，引領樂迷深刻感受史特拉底瓦里名琴的絕代風采。

【史特拉底瓦里．傳奇之音】奇美提琴音樂饗宴將於3/16在台南奇美博物館奇美廳、3/23台中丰二三晨露廳、3/29台北誠品表演廳演出。這也是奇美音樂會首度移師台中，希望讓中部樂迷也能親炙名琴魅力。13日開放售票，詳情請上奇美博物館官網：www.chimeimuseum.org。