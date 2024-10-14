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陳毓襄極致演繹「青春與史詩」　奇美音樂節壓軸場移師衛武營

▲由國際鋼琴名家陳毓襄、奧地利知名指揮家克里斯蒂安．阿爾明與國立台灣交響樂團攜手合作，將在高雄衛武營，帶來一場音樂饗宴。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲由國際鋼琴名家陳毓襄、奧地利知名指揮家克里斯蒂安．阿爾明與國立台灣交響樂團攜手合作，將在高雄衛武營，帶來一場音樂饗宴。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

當蕭邦最華麗的第一號鋼琴協奏曲，與拉赫曼尼諾夫史詩級的第三號鋼琴協奏曲同場演出，會引爆怎樣的火花？！2024奇美音樂節壓軸場「青春與史詩」，極為難得在一場音樂會演出兩首超級經典的鋼琴協奏曲。

由國際鋼琴名家陳毓襄、奧地利知名指揮家克里斯蒂安．阿爾明與國立台灣交響樂團攜手合作，加上米蘭學派四大製琴家族的八把名琴助陣，11/15將在高雄衛武營，帶來一場對音樂家極具挑戰、對樂迷極度享受的音樂饗宴。

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▲由國際鋼琴名家陳毓襄、奧地利知名指揮家克里斯蒂安．阿爾明與國立台灣交響樂團攜手合作，將在高雄衛武營，帶來一場音樂饗宴。（圖／記者林東良翻攝，下同）

2024奇美音樂節正如火如荼進行，本次音樂節以鋼琴詩人「蕭邦」為主題，推出一系列音樂活動。其中最受矚目的壓軸場「青春與史詩：蕭邦第一與拉赫曼尼諾夫第三號協奏曲」，將帶來一場跨越時空的音樂對話。

蕭邦飽含抒情又兼具技術性的鋼琴作品影響了無數作曲家與鋼琴家，拉赫曼尼諾夫便是其中一位，他與蕭邦同為浪漫主義時期的代表人物，不僅從蕭邦的音樂中汲取靈感，更透過創作延續蕭邦的音樂理念。本場音樂會將同時呈現蕭邦與拉赫曼尼諾夫的經典協奏曲，展現兩位大師的音樂傳承與各自獨特的藝術風采。

▲由國際鋼琴名家陳毓襄、奧地利知名指揮家克里斯蒂安．阿爾明與國立台灣交響樂團攜手合作，將在高雄衛武營，帶來一場音樂饗宴。（圖／記者林東良翻攝，下同）

蕭邦第一號鋼琴協奏曲是作曲家青春時期的代表作，傳遞華麗浪漫與純真情感；拉赫曼尼諾夫第三號鋼琴協奏曲則以史詩般的敘事格局與恢弘氣魄著稱，其繁複艱深的技巧更讓它被譽為「鋼琴協奏曲的聖母峰」。這兩首偉大創作對演奏家而言，是技巧與體力的極大考驗，此次將由「波哥雷里奇國際鋼琴大賽」冠軍陳毓襄擔綱演出，她將以千錘百鍊的琴藝、過人的體能與意志力，搭配指揮名家克里斯蒂安．阿爾明與國立台灣交響樂團，引領樂迷進入波瀾壯闊的音樂世界。

▲由國際鋼琴名家陳毓襄、奧地利知名指揮家克里斯蒂安．阿爾明與國立台灣交響樂團攜手合作，將在高雄衛武營，帶來一場音樂饗宴。（圖／記者林東良翻攝，下同）

名琴一直是奇美博物館音樂會中不可或缺的亮點，本次登場的名琴來自四大米蘭製琴家族──格蘭奇諾、泰斯托瑞、蘭朵夫、梅塔岡薩的代表作品。格蘭奇諾家族以製作音色溫暖的大提琴為名；泰斯托瑞家族延續老師格蘭奇諾風範，樂器以音色明亮清晰著稱；蘭朵夫家族的提琴融合了義大利和德國的製琴特色，最擅長製作中提琴；梅塔岡薩家族亦以中提琴製作聞名，音色醇厚為其特點。整體來說，這些米蘭名琴的中低音域尤其渾厚，能強化背景音樂，完美襯托主旋律的音色，為協奏曲的演出增添豐富的層次與色彩。

▲由國際鋼琴名家陳毓襄、奧地利知名指揮家克里斯蒂安．阿爾明與國立台灣交響樂團攜手合作，將在高雄衛武營，帶來一場音樂饗宴。（圖／記者林東良翻攝，下同）

2024奇美音樂節「蕭邦大觀：陳毓襄與朋友的音樂饗宴」由知名樂評家與節目製作人焦元溥擔任策劃及導聆，並邀請鋼琴家陳毓襄演繹多首蕭邦名作。除了壓軸場之外，即將於10/19登場的「溫柔與豪情：蕭邦、舒伯特與拉赫曼尼諾夫的室內樂」，祭出法國巴黎製琴名家維姚姆（Jean-Baptiste Vuillaume）打造的大小提琴，演出蕭邦、舒伯特、拉赫曼尼諾夫等三位浪漫派大師不同風情的經典名曲。10/26「英雄與傳說：蕭邦詼諧曲與敘事曲全集」鋼琴獨奏會，由陳毓襄演奏蕭邦詼諧曲、敘述曲全集，包括家喻戶曉的第一組夜曲、最溫柔的《搖籃曲》與最威風的《英雄》波蘭舞曲等。

▲由國際鋼琴名家陳毓襄、奧地利知名指揮家克里斯蒂安．阿爾明與國立台灣交響樂團攜手合作，將在高雄衛武營，帶來一場音樂饗宴。（圖／記者林東良翻攝，下同）

2024奇美音樂節全面熱賣中，演出地點為奇美博物館、衛武營國家藝術文化中心，售票請洽OPENTIX兩廳院文化生活。詳情請上奇美博物館官網：www.chimeimuseum.org。

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雙協奏曲陳毓襄奇美音樂節衛武營

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