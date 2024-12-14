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奇美聖誕週末登場大小朋友齊聚華麗盛宴　聖誕市集人氣爆棚

▲奇美博物館「2024聖誕週末」盛大登場！活動首日便吸引大批人潮湧入，經典的聖誕大舞會high翻全場，聖誕市集匯集百攤美食，讓遊客大飽口福。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲奇美博物館「2024聖誕週末」盛大登場！活動首日便吸引大批人潮湧入，經典的聖誕大舞會high翻全場，聖誕市集匯集百攤美食，讓遊客大飽口福。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

奇美博物館「2024聖誕週末」盛大登場！活動首日便吸引大批人潮湧入，整個園區洋溢著喜悅的節慶氛圍，經典的聖誕大舞會high翻全場，聖誕市集匯集百攤美食，讓遊客大飽口福。

▲奇美博物館「2024聖誕週末」盛大登場！活動首日便吸引大批人潮湧入，經典的聖誕大舞會high翻全場，聖誕市集匯集百攤美食，讓遊客大飽口福。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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名琴饗宴加場演出依然秒殺，更有首度登場的水景庭園DJ派對、西洋劍展演等活動，目不暇給的精采節目遍布館內外，讓今年聖誕週末的氣氛熱鬧沸騰。

▲奇美博物館「2024聖誕週末」盛大登場！活動首日便吸引大批人潮湧入，經典的聖誕大舞會high翻全場，聖誕市集匯集百攤美食，讓遊客大飽口福。（圖／記者林東良翻攝，下同）

2024聖誕週末以「奇美珍藏．華麗盛宴」為主題，靈感來自年度特展《畫師們：走進16、17世紀尼德蘭繪畫時代》，取其輝煌年代的「繁榮」意象，營造本次的聖誕氛圍。下午率先登場的歡迎舞會，由聖誕老公公與好友們盛裝現身，帶來熱情的舞蹈並拋出五彩繽紛的彩帶，炒熱氣氛。接著聖誕老公公帶領民眾從博物館大廳走到戶外園區，舉辦聖誕老公公見面會，孩子們各個滿臉期待，排隊搶著跟「偶像」合影。晚間的廣場大舞會更將氣氛推至高峰，聖誕老公公邀請大家盡情舞動，每個參與者都綻放著燦爛的笑容，忘情於音樂與燈光交織的歡樂時光。

▲奇美博物館「2024聖誕週末」盛大登場！活動首日便吸引大批人潮湧入，經典的聖誕大舞會high翻全場，聖誕市集匯集百攤美食，讓遊客大飽口福。（圖／記者林東良翻攝，下同）

活動期間，館方每天規劃超過25場表演，創下歷史新高，除了有管樂、弦樂、爵士等多元音樂類型，還首度在歐式水景庭園舉辦DJ派對，有遊客表示，雖然曾到訪過奇美博物館，卻不曾來過這個隱密的私房景點，而DJ播放的輕電音搭配現場的藝術雕塑與水池美景，讓人不禁全身放鬆，陶醉在悠閒的度假氛圍中。

▲奇美博物館「2024聖誕週末」盛大登場！活動首日便吸引大批人潮湧入，經典的聖誕大舞會high翻全場，聖誕市集匯集百攤美食，讓遊客大飽口福。（圖／記者林東良翻攝，下同）

另一個首次登場的西洋劍展演，則展現了騎士風範的精采對決，加上解說與互動，引起群眾圍觀。另外，去年秒殺的「名琴饗宴」音樂會，雖然今年特別加場演出，但仍迅速完售，人人都想聆賞擁有400多年歷史的傳奇名琴「查理九世」與「亨利四世」等皇家樂音，耳熟能詳的曲目讓樂迷醉心不已，報以熱烈掌聲。

▲奇美博物館「2024聖誕週末」盛大登場！活動首日便吸引大批人潮湧入，經典的聖誕大舞會high翻全場，聖誕市集匯集百攤美食，讓遊客大飽口福。（圖／記者林東良翻攝，下同）

備受矚目的「聖誕市集」一開張就人氣爆棚，逾百家風格攤位提供多樣美食，其中高達8成店家推出聖誕限定餐點，以獨特創新的口味擄獲眾人的心；為了呼應「華麗盛宴」的主題，市集也準備了豪華澎湃的聖誕大餐，如黑松露牛排、炙燒烏魚子、海鮮燉飯、龍蝦三明治等佳餚，成為饕客們爭相拍照與品嘗的熱點。

▲奇美博物館「2024聖誕週末」盛大登場！活動首日便吸引大批人潮湧入，經典的聖誕大舞會high翻全場，聖誕市集匯集百攤美食，讓遊客大飽口福。（圖／記者林東良翻攝，下同）

此外，象徵活動指標的「幸福聖誕樹」，無論日夜皆是人群最愛駐足流連的焦點，尤其是燈光秀上演時，整座博物館與聖誕樹在燈光照射下璀璨奪目，大家紛紛拿起手機記錄這個繽紛絢麗的難忘瞬間。夜晚播映的「戶外星光電影」祭出《汪汪隊立大功：超級大電影》、《巧克力冒險工廠》等家庭熱門大片，親子同樂的景象為現場增添一抹溫馨與暖意。

▲奇美博物館「2024聖誕週末」盛大登場！活動首日便吸引大批人潮湧入，經典的聖誕大舞會high翻全場，聖誕市集匯集百攤美食，讓遊客大飽口福。（圖／記者林東良翻攝，下同）

在展覽部分，《畫師們：走進16、17世紀尼德蘭繪畫時代》也號召許多民眾前往加購看展，展區內除了有近60幅奇美珍藏的畫作之外，還有各種科學檢測的分析與解說，６大體驗區等，讓參觀者輕鬆了解展覽內容與畫作故事。常設展的「藝術廳」與「兵器廳」兩大主題導覽同樣聚集人潮參與，透過導覽老師生動的講解，整個觀展體驗不但有趣且印象深刻。

▲奇美博物館「2024聖誕週末」盛大登場！活動首日便吸引大批人潮湧入，經典的聖誕大舞會high翻全場，聖誕市集匯集百攤美食，讓遊客大飽口福。（圖／記者林東良翻攝，下同）

奇美博物館表示，今年的聖誕週末保留所有經典橋段，並加入全新企劃，節目豐富為歷年之最，館方希望讓大家無論在館內或戶外都能感受到「處處皆表演」的豐盛感，進而沉浸在迷人的藝文氛圍中，留下美好的佳節回憶。活動將於12/15（日）、12/21（六）、12/22（日）持續展開，現場票300元、預售票250元，12歲以下持有效證件可免費入場。詳情請洽奇美博物館官網：www.chimeimuseum.org。

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