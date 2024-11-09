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2024 台灣設計展 閉幕　「南美大影埕、立方派對」視覺聽覺饗宴

▲2024台灣設計展閉幕活動「南美大影埕、南美立方派對」於台南市美術館二館前熱鬧登場，並吸引了大批民眾參與，為台灣設計展再添亮點。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲2024台灣設計展閉幕活動「南美大影埕、南美立方派對」於台南市美術館二館前熱鬧登場，並吸引了大批民眾參與，為台灣設計展再添亮點。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2024台灣設計展於9日晚間舉行閉幕式，閉幕序列活動「南美大影埕、南美立方派對」於台南市美術館二館前熱鬧登場，並吸引了大批民眾參與，為台灣設計展再添亮點。

▲2024台灣設計展閉幕活動「南美大影埕、南美立方派對」於台南市美術館二館前熱鬧登場，並吸引了大批民眾參與，為台灣設計展再添亮點。（圖／記者林東良翻攝，下同）

閉幕式現場迎來經濟部產業發展署陳副署長、美術館林館長、台灣設計研究院艾副院長、台灣南方影像學會藍理事長，以及歐洲經貿辦事處谷力哲處長與各駐台外國辦事處代表等國內外重要嘉賓，攜手參與台灣設計展的閉幕活動。

▲2024台灣設計展閉幕活動「南美大影埕、南美立方派對」於台南市美術館二館前熱鬧登場，並吸引了大批民眾參與，為台灣設計展再添亮點。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲2024台灣設計展閉幕活動「南美大影埕、南美立方派對」於台南市美術館二館前熱鬧登場，並吸引了大批民眾參與，為台灣設計展再添亮點。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市黃偉哲市長表示，今年適逢台南建城400週年，台灣設計展選址台南，以台南市美術館、西市場為主展區，串聯各區衛星展覽空間，展期自10月26日啟動至今，吸引大量觀展人潮。展期內，舉辦了「赤崁萬神節」、「早餐生活節」等多場特色活動，深受市民和觀光客的熱烈迴響。台灣設計展將在「南美大影埕」與「南美立方派對」活動中圓滿劃下句點，與會者不僅能欣賞歐洲電影、獨特的立方派對，更能感受到台南這座文化古都的設計創意與城市活力。

▲2024台灣設計展閉幕活動「南美大影埕、南美立方派對」於台南市美術館二館前熱鬧登場，並吸引了大批民眾參與，為台灣設計展再添亮點。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲2024台灣設計展閉幕活動「南美大影埕、南美立方派對」於台南市美術館二館前熱鬧登場，並吸引了大批民眾參與，為台灣設計展再添亮點。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市文化局謝仕淵局長致詞時特別提到，身為台灣設計展主辦單位，活動走過三周，展出期間吸引大量人潮觀展，9日已來到了閉幕序列活動，但台南的文化活動非常豐富，2024南方影展已於11月8日開幕，這場為期10天的影展帶來多部獨立影像作品，並在台南新光影城展映。設計展結束後，大家可延續這份藝術熱情，參加影展的放映活動，感受南方影展在獨立影像領域的深厚底蘊。

▲2024台灣設計展閉幕活動「南美大影埕、南美立方派對」於台南市美術館二館前熱鬧登場，並吸引了大批民眾參與，為台灣設計展再添亮點。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市府團隊也藉此機會感謝所有參與籌備的單位和所有支持台灣設計展的朋友。設計展的展出將持續至10日最後一日，歡迎尚未觀展的民眾把握最後機會到美術館及西市場等展區，體驗台南的創意與設計能量。期盼透過「一起台南．世界交陪」的核心精神，進一步帶動台南走向國際，共創嶄新城市文化風貌。

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