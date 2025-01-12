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台灣人秒懂的「燙青菜密碼」！這菜被嫌沒資格：是給一盆嗎？

網友曬出小吃店菜單，燙青菜都只寫一個字，大部分的人卻都能秒懂。（圖／Threads／@hht_868）

▲網友曬出小吃店菜單，燙青菜都只寫一個字，大部分的人卻都能秒懂。（圖／Threads／@hht_868）

圖文／CTWANT

路邊小吃店除了賣麵類、魯肉飯等平價餐點外，還有黑白切、燙青菜等小菜種類多元，深受民眾喜愛。一名網友近日分享他到麵攤消費的菜單，其中燙青菜選項都只寫一個字，原PO表示「只有台灣人看得懂的燙青菜密碼」，不過眼尖網友發現，其中一選項根本不能當作「燙青菜」，引起網友熱議！

該名網友在Threads上發文，分享他到小吃店消費的菜單，從圖片上可見，除了基本的麵類之外，小菜方面第一項燙青菜，就列出5個選項，全部都是40元，分別為「高、大、空、地、豆」。原PO表示「只有台灣人看得懂的燙青菜密碼。」貼文吸引上萬人點讚關注。

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豆芽菜易取得又便宜，常出現在麵類、羹湯類當配菜。（示意圖／Photo AC）

▲豆芽菜易取得又便宜，常出現在麵類、羹湯類當配菜。（示意圖／Photo AC）

貼文一出後，大部分網友都能一眼對應正確的青菜名稱，「高麗菜、大陸妹、空心菜、地瓜葉、豆芽菜」，其中豆芽菜被許多網友拿出來討論，認為無法擠身燙青菜的行列，只能是配菜，「誰要豆芽菜啦」、「豆芽菜我覺得不能算在燙青菜裡，抱歉了，豆芽菜愛好者」、「豆芽菜沒資格躋身進燙青菜的行列，他就只能是麵的配角」、「40燙豆芽菜根本薛爛」、「豆芽菜是給一盆嗎，一盆的話還行」、「豆芽菜40？最好給我一個碗公的量喔」、「有一次外送點燙青菜拿到豆芽菜真的大傻眼。」

而店家罕見列出各種青菜選項，此舉也被網友大讚很貼心，「竟然不是用小白板寫『今日燙青菜： 』」、「可以勾選真好，有些店家不會告知，每次都很怕剛好點到自己都喜歡的都要先確認」、「這間好多選擇，好讚喔，第一次看到秒懂」、「這家是真正有良心的店家，一堆只標『燙青菜』，每次都跟玩踩地雷一樣要賭運氣。」

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