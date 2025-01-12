整形醫竟「自我結紮」！喊1事太危險...2萬人驚：怪醫黑傑克

▲整形外科醫生竟然幫自己結紮。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

現代版怪醫黑傑克！近日一位整形外科醫師在社群貼出「自我了結」的影片，原來他要結紮，自己幫自己動手術，而網友有驚嘆，「黑傑克是你的偶像嗎」、「怪醫黑傑克好像也是自己幫自己手術」。

整形外科陳瑋農醫師在粉專貼影片，他表示準備要自己幫自己結紮，而他也秀出手術步驟，有打局部麻藥、找到輸精管、部分切斷等11步驟。陳瑋農坦言，「很緊張，大家千萬不要模仿我喔，在家自己做這個太危險了」，還是要找合格的泌尿科醫師比較安全。

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▲陳瑋農秀出結紮手術11步驟，並強調千萬不要模仿他，民眾還是要找合格的醫師。（圖／翻攝整形外科陳瑋農醫師臉書 ）

陳瑋農在綁輸精管時，直呼很痠感覺奇怪，遠端比較沒感覺，近端比較深。至於縫線他也是自己來，陳瑋農指出，感覺很怪，手術結束後，他也說真的好累，手術完比較痛，隔天早上就沒事了，手術大成功。

影片一出，已有超過2萬人按讚，不少人紛紛留言「病患姓名：陳瑋農，主治醫師：陳瑋農，手術醫師：陳瑋農」、「這算自我了『結』嗎」、「跟刀同事才覺得很怪」、「有沒有考慮練葵花寶典」、「很勇敢，讓我想到溫太醫」、「黑傑克是你的偶像嗎」、「怪醫黑傑克好像也是自己幫自己手術」。

也有人開玩笑問，「有照樣申請健保費嗎」，陳瑋農回，「全額自費啊。我付錢給陳瑋農醫師，陳瑋農醫師幫陳瑋農結紮。」

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