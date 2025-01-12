台人聊天超愛講「這1字」！他揭背後心態...網掀共鳴：先講先贏

▲網友指出台灣人聊天時習慣說「蛤」，大多是為了給自己爭取思考時間。（示意圖，Pexels）

圖文／鏡週刊

有網友分享一項有趣觀察指出，有九成台灣人在對話時會習慣性地說「蛤」，明明聽懂了，還是忍不住要「蛤」一下，他認為即使對方講得很在清楚，多數人也會藉此爭取思考時間。不少網友紛紛表示自己也深陷「蛤」的魔咒，有人則自嘲自己是真的聽不懂，「我是那個真的耳包，然後已讀亂回！」

該名網友在Threads發文表示，有99％的台灣人說「蛤」已經快變成口頭禪，即使聽懂對方的話還是反射性回應，想拖延時間來爭取思考空間。隨後原PO就自嘲自己就是那剩下的1％，每次講「蛤」都是真的沒聽清楚，是不折不扣的「耳包」。

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貼文一出立刻掀起熱烈討論，貼文吸引超過88萬人次瀏覽，6.7萬人按讚。許多網友紛紛表示曾有過類似的經驗，大家都是那個「蛤」個不停的人：「我陪你……我也是那1％，而且我還會蛤不只一次」、「有時候客人講話太小聲，問第2次還是講不清楚，我就會不小心回客人一聲超大聲的『蛤』」、超過3次就不敢再蛤了，就裝作聽到了吧」、「看來不只1％」、「我是那個真的聽不清楚，然後已讀亂回 」、「好好笑，大家都是那1％嗎？」

另外，部份網友則認同原PO提出說「蛤」背後的原因：「真的先蛤再說，有時候其實是有聽到，但不知道該回啥要思考一下」、「在蛤的時候就聽懂ㄌ，只是在思考怎麼回答哈哈哈哈」、「蛤之後是『真假』給予對方情緒價值，順便思考等會要說什麼」、「在蛤的瞬間，腦筋快速轉動，有可能整合懂了，有可能還是整不出來」、「不管有沒有聽到，就是先說蛤」。

但是也有人則表示有不同含義：「有時候我的蛤是一種挑釁」、「一種是『你要不要重新想一下，你剛剛說了什麼？』」、「憤怒狀態時就是99％，一般狀態都是1％的樣子」、「有時候是為了表示驚訝吧」。



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