外送員摔車餐點噴飛！3杯飲料「立杯」一滴沒灑　網驚：神蹟啊

▲外送員送餐過程中遭遇車禍，餐點全噴飛。（圖／路上觀察學院臉書）

圖文／CTWANT

外送產業正盛行，許多外送員穿梭在馬路上，一不小心就會發生車禍。近日有外送員分享，先前自己在路上發生車禍時，餐點跟著車輛從保溫包一起倒噴，沒想到裡面的3杯飲料竟安然無恙，直直放好在路上。照片曝光引起熱議。

一名外送員在臉書社團「路上觀察學院」上發文表示，之前自己送餐時不小心車禍摔車，3杯飲料從保溫包裡噴出來，結果當他從地上爬起來時，發現這3杯飲料「站的好好的一滴都沒灑」，詢問網友「這機率有多低… 我爬起來看連我都嚇到。」

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從照片中可以看到，機車傾倒在路上，保溫包也跟著打開，紙袋等雜物散落一地，3杯飲料卻好好的站在路中央。

▲外送員車禍，3杯飲料卻安然無恙。（圖／路上觀察學院臉書）

貼文一出超過1萬人點讚，網友們紛紛笑回，「端午節都會這樣」、「你的餐點正在路上」、「好消息：您的訂單平安無事，壞消息：您的訂單無法抵達」、「杯子的綜藝摔，練過才藝表演，不會倒」、「外送守則天條：你可以倒下，但是飲料不行」、「差一塊野餐墊」、「這是立杯啊」、「飲料示範了如何完美落地」。

原PO後續也補充，除了飲料之外，散落的餐點也都沒有漏出來，車禍後自己留在現場做筆錄，只有輕微的手痛，其他並無大礙，餐點則是請同行幫他安全送達。有網友質疑「食物觸地還能送喔？」原PO解釋理論上是不行，餐點如果有損毁毁壞的話就要回報，「我就是看餐點沒什麼受損，所以硬著頭皮請人送，當下很心急的想趕快完成那單，沒想到那麽多。」

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