氣溫直線驟降！單日55人送醫　全台OHCA人數連兩日創新高

▲近日氣溫驟降，全台傳出多起內科OHCA案例。（示意圖／CTWANT）

圖、文／CTWANT

近期由於受到強烈大陸冷氣團影響，氣溫直線驟降，全台多地出現低溫，甚至就連南台灣也預計將面臨10度以下的寒冷天氣。而也因為低溫的關係，近日發生多起院前無呼吸心跳（OHCA）案例，1日至11日的短短11天，全台內科OHCA案例已達492起，其中10日與11日的數字更是連續創新高，分別為54人和55人。

根據媒體報導指出，消防署表示，由於從9日起低溫狀況明顯，台南以北及東北部地區清晨出現低溫，尤其是台中以北地區受影響尤為嚴重。而12日起隨著水氣減少，寒冷的影響將擴大至全台，各地將面臨日夜溫差進一步拉大的情況，。

從數據來看，從1日以來，每日的OHCA案例持續增加中，截至11日，每日OHCA人數分別為34人、51人、41人、47人、35人、50人、40人、47人、38人、54人和55人，總計為492人。

消防署也為此提醒民眾，寒流之下應特別注意保暖，尤其是清晨和夜晚的低溫時段，並多關心家中長輩或患有慢性病的家人，避免因溫差過大而誘發危險情況。

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