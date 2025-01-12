撂人釘孤枝！律師見「黃國昌1舉動」傻眼：多想讓阿北繼續關？

▲黃國昌（中）號召支持者上街。（圖／CTWANT）

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前民眾黨主席柯文哲遭羈押禁見，民眾黨號召人民昨（11）日下午上街「釘孤枝」遊行，抗議綠色威權破壞司法正義。高院昨深夜駁回柯文哲等4人抗告，確定再度羈押3個月，對此，律師林智群在臉書上批評黃國昌等人的行為，「到底是多想讓阿北（柯文哲）繼續關啊？」

昨日司法節，民眾黨號召民眾上街「釘孤枝」，抗議綠色威權破壞司法正義，號召支持者共同聲援柯文哲。公民宣講階段，許多民眾質疑政府將黑手伸入司法單位，北檢偵查編造許多故事，欲把柯文哲羅織入罪。

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民眾黨此次提出三大訴求，「司法獨立性蕩然無存，並舉例，總統提名的其中一位大法官因為辱罵民進黨，以及表態國會改革釋憲結果有進步空間而被封殺」、「被告權益不受保障，例如北檢一開始要提訊羈押禁見中的柯文哲時，竟然沒有傳票，卻可以直接到舍房提人直接抓走」、「偵查不公開原則，例如特定媒體竟然可以拿到只有司法或相關辦案人員能取得的資訊，例如證人陳述、證物內容等」。

對此，律師林智群昨日發文表示，黃國昌號召支持者上街舉辦「111釘孤枝」遊行，隨後柯文哲抗告結果也出爐，遭台灣高等法院駁回，再羈押3個月，柯文哲確定要在看守所過年。如今案子還在審理，黃國昌卻找了一堆人罵爆司法多爛、多黑，林智群不解狠酸：「到底是多想讓阿北繼續關啊？」

高院駁回抗告理由指出，柯文哲等人涉犯罪嫌為重罪，考量趨吉避凶之基本人性，本易伴隨有高度逃亡及串（滅）證之可能，且被告等人所涉罪數非少，如均成罪，則未來刑責可能甚重，更增加被告等人逃亡及串（滅）證之可能性，審酌被告等人之身分、地位、經濟等情，足認被告等人有動機潛逃海外以規避本案審判，或串（滅）證以妨礙審判程序之順利進行，顯難透過具保、責付、限制住居、限制出境、出海或以科技監控設備等拘束人身自由較輕之手段加以防止。原審考量國家刑罰權之行使及被告等人之人身自由限制等一切情況後，認有羈押之必要。

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