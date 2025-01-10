洛杉磯惡火燒掉萬棟房子　梅爾吉勃遜證實「住所全毀」轟州長處置失當

▲洛杉磯惡火目前已燒掉至少萬棟房子，造成至少10人死亡。（圖／路透）

文／中央社

肆虐美國加州洛杉磯郡及周邊地區的野火災情已造成至少10人死亡，近1萬棟建築遭大火吞噬。沙漠中乾燥的風再次助長火勢，其中5場野火延燒至今晚，這是災情發生以來的第3晚。

路透社報導，聖塔蒙尼加（Santa Monica）與馬利布（Malibu）之間的太平洋斷崖大火（Pacific Palisades Fire）以及靠近巴沙迪納（Pasadena）的伊頓大火（Eaton Fire），已成為洛杉磯史上破壞力最強的野火。

這兩場野火焚燒的面積已超過1萬3750公頃，將洛杉磯許多社區燒成灰燼。

洛杉磯郡驗屍官10日晚間更新的數據顯示，野火災情導致的死亡數增加至10人，但沒有提供死者身分或其他細節。洛杉磯郡警長魯納（Robert Luna）在稍早的記者會透露，他估計死亡人數還會持續攀升。

私人氣象預測機構AccuWeather預估，這波野火造成的損失和經濟影響將高達1350億美元（約新台幣4兆4500億元）至1500億美元（約新台幣4兆9500億元），預示災後復原過程將十分艱鉅，屋主保險費用可能也會飆升。

南加州愛迪生公司（Southern California Edison）指出，為了安全起見，目前已切斷7個郡內10多萬戶家庭與企業的電力。

民主黨籍的洛杉磯市長巴斯（Karen Bass）表示：「我們已經開始準備積極重建洛杉磯市。」她因為處理災情不當，遭到美國總統當選人川普（Donald Trump）和其他共和黨人士批評。

▲梅爾吉勃遜證實，他位在洛杉磯的住所已被燒毀。（圖／達志影像／美聯社）

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，曾榮獲奧斯卡最佳導演獎的影星梅爾吉勃遜（Mel Gibson）透露，他在外地錄製喬羅根（Joe Rogan）的Podcast節目時，自己的住所已毀於洛杉磯野火災情。

他說道，自己在馬利布的房產「完全被燒毀」，並批評加州州長紐松（Gavin Newsom）的危機處理方式。

其他因野火災情失去住所的名人，還包括名媛芭莉絲希爾頓（Paris Hilton）和影星比利克里斯托（Billy Crystal）。

安東尼霍普金斯（Anthony Hopkins）、約翰古德曼（John Goodman）、安娜法瑞絲（Anna Faris）及凱瑞艾文斯（Cary Elwes）等影星，據報也失去了他們的住宅。