　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

洛杉磯惡火燒掉萬棟房子　梅爾吉勃遜證實「住所全毀」轟州長處置失當

▲▼ 美國加州洛杉磯野火。「日落野火」（Sunset Fire）。（圖／路透）

▲洛杉磯惡火目前已燒掉至少萬棟房子，造成至少10人死亡。（圖／路透）

文／中央社

肆虐美國加州洛杉磯郡及周邊地區的野火災情已造成至少10人死亡，近1萬棟建築遭大火吞噬。沙漠中乾燥的風再次助長火勢，其中5場野火延燒至今晚，這是災情發生以來的第3晚。

路透社報導，聖塔蒙尼加（Santa Monica）與馬利布（Malibu）之間的太平洋斷崖大火（Pacific Palisades Fire）以及靠近巴沙迪納（Pasadena）的伊頓大火（Eaton Fire），已成為洛杉磯史上破壞力最強的野火。

這兩場野火焚燒的面積已超過1萬3750公頃，將洛杉磯許多社區燒成灰燼。

洛杉磯郡驗屍官10日晚間更新的數據顯示，野火災情導致的死亡數增加至10人，但沒有提供死者身分或其他細節。洛杉磯郡警長魯納（Robert Luna）在稍早的記者會透露，他估計死亡人數還會持續攀升。

私人氣象預測機構AccuWeather預估，這波野火造成的損失和經濟影響將高達1350億美元（約新台幣4兆4500億元）至1500億美元（約新台幣4兆9500億元），預示災後復原過程將十分艱鉅，屋主保險費用可能也會飆升。

南加州愛迪生公司（Southern California Edison）指出，為了安全起見，目前已切斷7個郡內10多萬戶家庭與企業的電力。

民主黨籍的洛杉磯市長巴斯（Karen Bass）表示：「我們已經開始準備積極重建洛杉磯市。」她因為處理災情不當，遭到美國總統當選人川普（Donald Trump）和其他共和黨人士批評。

▲▼梅爾吉勃遜。（圖／達志影像／美聯社）

▲梅爾吉勃遜證實，他位在洛杉磯的住所已被燒毀。（圖／達志影像／美聯社）

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，曾榮獲奧斯卡最佳導演獎的影星梅爾吉勃遜（Mel Gibson）透露，他在外地錄製喬羅根（Joe Rogan）的Podcast節目時，自己的住所已毀於洛杉磯野火災情。

他說道，自己在馬利布的房產「完全被燒毀」，並批評加州州長紐松（Gavin Newsom）的危機處理方式。

其他因野火災情失去住所的名人，還包括名媛芭莉絲希爾頓（Paris Hilton）和影星比利克里斯托（Billy Crystal）。

安東尼霍普金斯（Anthony Hopkins）、約翰古德曼（John Goodman）、安娜法瑞絲（Anna Faris）及凱瑞艾文斯（Cary Elwes）等影星，據報也失去了他們的住宅。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
鬼鬼生女表態不婚！網紅讚她：強大

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

洛杉磯惡火燒掉萬棟房子　梅爾吉勃遜證實「住所全毀」轟州長處置失當

川普揚言併加拿大　杜魯道：拿加州或佛蒙特州來換

川普與歐巴馬「卡特國葬」有說有笑　互動畫面驚呆美國網友

世界氣象組織證實　2024年是有紀錄以來最熱一年

義大利小鎮下令「禁止居民生病」被罵翻　背後原因令人鼻酸

E級正妹網紅下海拍AV　首次「與男友以外的人上床」落淚了

美男已有87個孩子　環遊世界順便「播種」！許願各國都有他後代

北韓軍被俄軍當「地雷偵測犬」　肉身踩雷犧牲助隊友前進

全球唯一「兔兔博物館」被野火燒毀　館長淚崩：40年心血全沒了

洛杉磯野火狂燒！科學家曝恐成新常態　2大原因「只能等它燒完」

棒棒堂祝賀鬼鬼當媽　王子急喊：不是我的XD

鬼鬼突PO孕肚照宣布當媽！　曬寶寶腳丫：感謝自己的勇氣

#台中5寶爸 晉升「6寶爸」　現身透露薪水：有能力養小孩

看不慣「癮君子邊走邊抽菸」　邰智源罕見動怒吐槽：很低級

柯佳嬿正面迎向40歲　「把握接下來時間」

泰女學生衝上前救昏迷老人　協助醫護人員CPR暖心救援

吳乃仁吃低消6萬日料店！　驚見5檢察官在場北檢：進行行政調查

「理科太太」前夫庭上淚崩！　喊不能見兒她批：鱷魚的眼淚

陳傑憲.林安可.郭俊麟登《玩很大》 KID直擊陳冠宇驚人飯量！

台中6寶爸認「欠老闆錢」　澄清有分期還款：現在沒再借了

洛杉磯惡火燒掉萬棟房子　梅爾吉勃遜證實「住所全毀」轟州長處置失當

川普揚言併加拿大　杜魯道：拿加州或佛蒙特州來換

川普與歐巴馬「卡特國葬」有說有笑　互動畫面驚呆美國網友

世界氣象組織證實　2024年是有紀錄以來最熱一年

義大利小鎮下令「禁止居民生病」被罵翻　背後原因令人鼻酸

E級正妹網紅下海拍AV　首次「與男友以外的人上床」落淚了

美男已有87個孩子　環遊世界順便「播種」！許願各國都有他後代

北韓軍被俄軍當「地雷偵測犬」　肉身踩雷犧牲助隊友前進

全球唯一「兔兔博物館」被野火燒毀　館長淚崩：40年心血全沒了

洛杉磯野火狂燒！科學家曝恐成新常態　2大原因「只能等它燒完」

今彩539頭獎「開出3注」　2注都開在雲林、1注獎落新北三重

京華城案促成跨黨派共識　要求北市府速研議取消20%容積獎勵

屬蛇、滿60歲過年玩樂園免費！還有高空煙火秀　住房贈猛獸島體驗

中鋼股價又見1字頭　「不會倒」的股票果然套最深

日本電動車銷量「2024年狂跌3成」！TOYOTA慘遭比亞迪超車

網瘋傳「163歲木乃伊」摸女童　孫女本人現身曝真相：109歲！

相關新聞

兔兔博物館燒毀　館長淚崩：40年心血沒了

兔兔博物館燒毀　館長淚崩：40年心血沒了

美國洛杉磯遭遇史上最嚴重野火，從7日延燒至今，4場火災持續延燒，控制率為0%。洛杉磯阿爾塔迪納地區著名的「兔子博物館」（Bunny Museum）8日燒毀於伊頓大火（Eaton Fire）中，博物館館長相當痛心，他和妻子40多年的心血全部灰飛煙滅。

野火恐成新常態　2大原因「只能等它燒完」

野火恐成新常態　2大原因「只能等它燒完」

野火燒掉半個台北市　經損估計1500億美元

野火燒掉半個台北市　經損估計1500億美元

涉嫌蓄意縱火！洛杉磯1男遭逮捕

涉嫌蓄意縱火！洛杉磯1男遭逮捕

以為不會燒過來　翁拒撤離死在床上

以為不會燒過來　翁拒撤離死在床上

關鍵字：

洛杉磯野火

讀者迴響

最夯影音

更多

棒棒堂祝賀鬼鬼當媽　王子急喊：不是我的XD

鬼鬼突PO孕肚照宣布當媽！　曬寶寶腳丫：感謝自己的勇氣

#台中5寶爸 晉升「6寶爸」　現身透露薪水：有能力養小孩

看不慣「癮君子邊走邊抽菸」　邰智源罕見動怒吐槽：很低級

柯佳嬿正面迎向40歲　「把握接下來時間」

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面