洛杉磯野火狂燒！科學家曝恐成新常態　2大原因「只能等它燒完」

▲科學家歸納出5大原因，認為洛杉磯野火可能將成為新常態。（圖／達志／美聯社）

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加州洛杉磯野火迅速蔓延，目前已有多人死亡，超過18萬人撤離。為何這次野火會如此嚴重，有科學家歸納出5大原因，認為洛杉磯野火可能將成為新常態。另外，國內的氣象專家也指出兩大主因，造成野火燃燒不斷，且野火還會維持一段時間，情況不樂觀。

▲加州洛杉磯野火迅速蔓延，超過18萬人撤離。（圖／達志／美聯社）

根據加拿大碳移除科學家德魯納（Phil De Luna）在《Forbes》網站撰文分析，洛杉磯大火代表令人不安的新常態有5個原因：

1，極端火災天氣條件增加。

極端野火的天氣條件主要是由高溫、乾燥、可燃燒物和強風的結合，南加州自去年7月起就處於這種高風險狀態，且沒有緩解跡象，過去該地區的火災高發期集中在夏末秋初，如今已經遠遠超出正常範圍，全年都可能形成威脅，意味著無論是自然或是人為的火源，都有機會引發大規模野火，加上強風盛行，火勢會迅速蔓延。

2，乾旱和強風同時發生。

在南加州，強風的情況相當常見，如今不同的是，這些強風和持續的乾燥條件同時出現，該地區過往會在秋季和初冬出現降雨，降低大風季節火災的風險。由於南加州今年1月依舊是乾燥氣候，增加了野火蔓延機率，乾燥和強風的條件下，火勢每分鐘可蔓延2至3個足球場，甚至跨越高速公路等天然防火帶，讓警消的打火工作更顯難度。

▲乾燥和強風的條件下，火勢每分鐘可蔓延2至3個足球場。（圖／達志／美聯社）

3，炎熱夏季後缺乏雨季。

南加州2024年經歷了異常炎熱的夏天，更糟的是，在秋冬季並未迎來往年的降雨，降雨不足導致地表乾枯，不過該地區在乾旱前經歷了連續兩年高於平均水平的降雨，這似乎看似有利，甚至不該因此引發火勢，但真相是，由於植被過度生長，乾枯後反而成了助長野火的易燃燃料。專家擔憂，這種極端潮濕和乾燥的交替模式會持續下去，導致該地區野火的嚴重程度日益嚴重。

4，野火天氣在全美更加普遍。

深空研究（Deep Sky Research）的報告分析火災天氣趨勢，野火天氣條件在美國幾乎每個地區都變得越來越普遍，雖然北達科他州和明尼蘇達州部分地區的火災風險有所下降，但加州在內的大多數地區火災風險卻顯著增加。這也顯示野火風險不再侷限於傳統火災好發地區，隨著氣候模式變化，過往鮮少發生野火活動的地區，如今也面臨野火肆虐風險。

▲野火天氣條件在美國幾乎每個地區都變得越來越普遍。（圖／達志／美聯社）

5，美國史上具破壞性的野火與極端火災天氣有關。

像是2018年的加州坎普（CampFire）野火、2020年舊金山灣區火災、2021年的加州迪克西（Dixie Fire）火災和1988年的黃石（YellowstoneFires）火災，都與極端火災天氣時期同時發生。雖然起火原因各異，像是閃電到人為都有，但正是極端野火天氣決定火勢蔓延的速度和破壞程度。2001年至2020年間，這些快速破壞性火災在美國造成了189億美元，約新台幣6227億元的損失。

另外，據《今日新聞》引述氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興說法，大洛杉磯的野火，主要是當地環境的「高壓脊」帶來穩定且乾燥的天氣，加上住宅越來越靠近森林，兩大主因導致大火燃燒不斷，甚至會維持一段時間。

▲最新氣象預報資料顯示，加州至少未來一週都還是很乾，等同野火控制機率近乎於0%。（圖／達志／美聯社）

據賈新興的說法，由於美國東北部、加拿大目前相當寒冷，高緯度地區受到極圈影響出現「高空噴流南北擺盪」情況，導致美西的加州剛好處於「高壓脊」裡面，高壓脊是高壓延伸突出的部份，內部空氣因為下沉運動，導致天氣極度穩定、高溫，成了洛杉磯野火的基礎，搭配當地人俗稱的「聖塔安娜風」強風，因此助長了火勢蔓延。

所謂的聖塔安娜風的型態，就是台灣夏季常發生的「焚風」，在美國西部內陸盆地沙漠，當高壓讓盆地上的空氣下沉中逐漸失去水份，並沿順時針方向流向南加州，遇到山脈下沉後，又乾又快的強風就會侵襲加州，野火順著風勢蔓延難以撲滅。

賈新興還指出，由於美國近年居住型態改變，民眾普遍不愛房子連在一起，因此越往郊區或接近林區附近蓋房子，由於森林本身易引發火勢，房屋若引發大火情況也會更難控制。另外從最新氣象預報資料顯示，加州至少未來一週都還是很乾，等同野火控制機率近乎於0%，「只能等這些燃料自己燒完，人為介入的影響有限」，賈新興認為，現階段較重要的，是要等到野火趨緩後，密切關注是否有復燃的情況。

▲賈新興認為，現階段較重要的，是要等到野火趨緩後，密切關注是否有復燃的情況。（圖／達志／美聯社）

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