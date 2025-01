以為野火不會燒過來　82歲翁堅持不撤「一睡不醒」死在床上

▲洛杉磯野火持續延燒,仍有多處火勢尚未獲得控制。圖為洛杉磯北部近郊阿爾塔迪納(Altadena)的災情。(圖/路透)



記者吳美依/綜合報導

美國洛杉磯野火持續延燒,目前已波及逾9000棟建築,奪走至少10條人命,而且仍有多場火勢未獲控制。儘管當局向約18萬人發布撤離指示,一名82歲老翁卻深信火勢不會延燒到自家,因此沒有採取任何行動,最終不幸葬身火窟。

天空新聞報導,82歲的羅德尼(Rodney Nickerson)深信火勢不會延燒到自己位於阿爾塔迪納(Altadena)的家,但他顯然錯了。這場地獄般的火勢,以驚人速度席捲洛杉磯北部近郊,並且路徑難以預測,汽車化為灰燼,棕櫚樹仍在燃燒,電線散落一地,人們失去了棲身的家園。

死者女兒Kimiko表示,「他在他的床上睡著了,我等待驗屍官的同時,他現在還在那裡。他就是不想撤離。他自從1968年以來就住在這裡,我這輩子以來,他都住在阿爾塔迪納。」

