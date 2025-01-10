以為野火不會燒過來　82歲翁堅持不撤「一睡不醒」死在床上

▲洛杉磯野火持續延燒，仍有多處火勢尚未獲得控制。圖為洛杉磯北部近郊阿爾塔迪納（Altadena）的災情。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國洛杉磯野火持續延燒，目前已波及逾9000棟建築，奪走至少10條人命，而且仍有多場火勢未獲控制。儘管當局向約18萬人發布撤離指示，一名82歲老翁卻深信火勢不會延燒到自家，因此沒有採取任何行動，最終不幸葬身火窟。

天空新聞報導，82歲的羅德尼（Rodney Nickerson）深信火勢不會延燒到自己位於阿爾塔迪納（Altadena）的家，但他顯然錯了。這場地獄般的火勢，以驚人速度席捲洛杉磯北部近郊，並且路徑難以預測，汽車化為灰燼，棕櫚樹仍在燃燒，電線散落一地，人們失去了棲身的家園。

死者女兒Kimiko表示，「他在他的床上睡著了，我等待驗屍官的同時，他現在還在那裡。他就是不想撤離。他自從1968年以來就住在這裡，我這輩子以來，他都住在阿爾塔迪納。」

One daughter’s haunting account of her father’s fatal decision to stay in his home in the LA wildfires



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Kimiko坦言，正如附近4個街區的所有居民一樣，「他沒有想到它（野火）會變得如此具有破壞性。它席捲了整條街道，襲擊了這座社區，但完全沒有碰到山腰。」

她憶起亡父時悲痛表示，自己永遠不會忘記爸爸的笑聲與每一個笑話，「他是個聰明人，他會從頭到尾讀完《洛杉磯時報》，每天在玫瑰盃球場（Rose Bowl）周圍散步。他很健康，很有抱負……但他去睡覺，死在了後面的床上。」

災民仍在試圖應對這裡的末日場景，並且對那些未能逃出的人們表達哀悼。Kimiko說，「我沒辦法用言語表達我現在的感受。我只是沉默與麻木，在精神上試圖撐過這個過程。」

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