全球唯一「兔兔博物館」被野火燒毀　館長淚崩：40年心血全沒了

▲「兔子博物館」由盧班斯基和妻子一起創立，曾獲金氏世界紀錄。（翻攝thebunnymuseum IG）

圖文／鏡週刊

美國洛杉磯遭遇史上最嚴重野火，從7日延燒至今，4場火災持續延燒，控制率為0%。洛杉磯阿爾塔迪納地區著名的「兔子博物館」（Bunny Museum）8日燒毀於伊頓大火（Eaton Fire）中，博物館館長相當痛心，他和妻子40多年的心血全部灰飛煙滅。

根據官方社群網站介紹，兔子博物館開業26年，被譽為「全球唯一關於兔子一切的博物館」。該館展示近5萬件與兔子相關的收藏品，從藝術品到紀念品應有盡有，於1999年、2011年、2023年獲得金氏世界紀錄，並登上《信不信由你！》（Ripley's Believe It or Not!），是阿爾塔迪納重要的旅遊景點之一。

▲兔子博物館是阿爾塔迪納重要的旅遊景點之一。（翻攝Google Map）

▲兔子博物館收藏近5萬件物品，被譽為「全球唯一關於兔子一切的博物館」。（翻攝thebunnymuseum IG）

兔子博物館館長史蒂夫盧班斯基（Steve Lubanski）心碎告訴《KCAL News》，他和妻子辛苦了40年才建立起這座博物館，但博物館建築和大部分收藏品都化為灰燼。他哀傷說：「整座阿爾塔迪納老城，都沒了，這是難以形容的打擊。」盧班斯基還表示，「雖然我們的博物館不在了，但它的精神會繼續存在」。

▲兔子博物館遭野火燒毀。（翻攝CBS畫面）

▲盧班斯基非常心碎，因為他和妻子40年的心血化為灰燼。（翻攝kcalnews IG）

兔子博物館社群頁面寫道，火災發生時，盧班斯基徹夜守在博物館外，用水管試圖保護建築。然而火勢延燒速度相當快，鄰近建築物一一被火吞噬，博物館是最後一個被燒毀的建築。雖然盧班斯基即時救出館內的貓咪、兔子，以及極少的物品，但絕大部分珍貴的收藏已無法挽救。



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