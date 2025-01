全球唯一「兔兔博物館」被野火燒毀　館長淚崩：40年心血全沒了

▲「兔子博物館」由盧班斯基和妻子一起創立,曾獲金氏世界紀錄。(翻攝thebunnymuseum IG)

圖文/鏡週刊

美國洛杉磯遭遇史上最嚴重野火,從7日延燒至今,4場火災持續延燒,控制率為0%。洛杉磯阿爾塔迪納地區著名的「兔子博物館」(Bunny Museum)8日燒毀於伊頓大火(Eaton Fire)中,博物館館長相當痛心,他和妻子40多年的心血全部灰飛煙滅。

根據官方社群網站介紹,兔子博物館開業26年,被譽為「全球唯一關於兔子一切的博物館」。該館展示近5萬件與兔子相關的收藏品,從藝術品到紀念品應有盡有,於1999年、2011年、2023年獲得金氏世界紀錄,並登上《信不信由你!》(Ripley's Believe It or Not!),是阿爾塔迪納重要的旅遊景點之一。

▲兔子博物館是阿爾塔迪納重要的旅遊景點之一。(翻攝Google Map)

▲兔子博物館收藏近5萬件物品,被譽為「全球唯一關於兔子一切的博物館」。(翻攝thebunnymuseum IG)

兔子博物館館長史蒂夫盧班斯基(Steve Lubanski)心碎告訴《KCAL News》,他和妻子辛苦了40年才建立起這座博物館,但博物館建築和大部分收藏品都化為灰燼。他哀傷說:「整座阿爾塔迪納老城,都沒了,這是難以形容的打擊。」盧班斯基還表示,「雖然我們的博物館不在了,但它的精神會繼續存在」。

▲兔子博物館遭野火燒毀。(翻攝CBS畫面)

▲盧班斯基非常心碎,因為他和妻子40年的心血化為灰燼。(翻攝kcalnews IG)

兔子博物館社群頁面寫道,火災發生時,盧班斯基徹夜守在博物館外,用水管試圖保護建築。然而火勢延燒速度相當快,鄰近建築物一一被火吞噬,博物館是最後一個被燒毀的建築。雖然盧班斯基即時救出館內的貓咪、兔子,以及極少的物品,但絕大部分珍貴的收藏已無法挽救。



更多鏡週刊報導

哈利王子移居加州5年 洛杉磯野火蔓延!偕梅根喊話全球救援

洛杉磯變火葬場!政府刪5.5億預算讓消防栓沒水 州長市長「白癡敷衍式回答」遭罵爆

洛杉磯野火肆虐!千棟房毀損 艾力克斯誠心祈禱:LA是我的家