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洛杉磯惡火3天「燒掉半個台北市」　經損估計上修至1500億美元

▲▼ 美國加州洛杉磯太平洋帕利塞德（Pacific Palisades）社區9日遭野火肆虐過後的景象。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國多場野火燃燒面積加總超過3.5萬英畝，大約相當於半個台北市。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國加州洛杉磯野火至今延燒第3天，約1萬棟建築物受損，野火燃燒面積加總超過3.5萬英畝（約141.75平方公里），大約相當於半個台北市。依據美國氣象預報公司AccuWeather最新預估，野火造成的災害經濟損失估計上調至1350億美元至1500億美元。

▲▼ 伊頓野火肆虐，加州洛杉磯阿爾塔迪納（Altadena）遭重創。（圖／達志影像／美聯社）

▲兩大主要火場為帕利塞德野火與伊頓野火。（圖／達志影像／美聯社）

CNN、紐約時報等報導，帕利塞德野火（Palisades Fire）與伊頓野火（Eaton Fire）是現階段的兩大主要火場，幾乎可說是處於失控狀態。依據加州消防機構網站，截至當地9日晚間，主要野火災情如下：

帕利塞德野火（Palisades Fire）燒毀1萬9978英畝土地，6％得到控制
伊頓野火（Eaton Fire）燒毀1萬3690英畝土地，0%得到控制
赫斯特野火（Hurst Fire）燒毀771英畝土地，37%得到控制
莉迪亞野火（Lidia Fire）燒毀394英畝土地，75%得到控制
肯尼斯野火（Kenneth Fire）燒毀1000英畝土地，35%得到控制

洛杉磯警長魯納（Robert Luna）稱，郡內被野火肆虐過後的景象，猶如被投下一顆原子彈。

▲▼警長稱，被野火肆虐過後的景象，猶如被投下一顆原子彈。圖為太平洋帕利塞德地區空拍照。（圖／達志影像／美聯社）

政府現階段尚未公布災害與經濟方面的損失估算數據，但隨著南加州野火持續延燒，AccuWeather公司已把災害經濟損失從最初的500億美元，上調1350億美元至1500億美元。

AccuWeather首席氣象學家波特（Jonathan Porter）表示，「颶風般的強風使大火席捲數百萬美元豪宅所在的街區，大火肆虐過後的景象令人心碎，經濟損失也令人震驚……這場野火造成的總損失和經濟損失可能達到加州年GDP的近4%」。

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