新北年度熱門閱讀排行榜出爐　心靈勵志、文學小說最搶手

▲新北市立圖書館公布2024年「新北市年度熱門閱讀排行榜」。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

新一年的開始，正是回顧過去和期待未來的好時機，新北市立圖書館特別公布2024年「新北市年度熱門閱讀排行榜」，和大家分享去年最受讀者歡迎的實體書跟電子書，看看新北市民都喜歡看哪一類的書？同時邀大家一起翻開那些你可能錯過的好書，從閱讀開始，展開美好的新頁。

新北市立圖書館吳佳珊館長指出，2024年度TOP 10熱門閱讀排行榜，分別為《被討厭的勇氣：自我啟發之父「阿德勒」的教導》、《不便利的便利店》、《原子習慣：細微改變帶來巨大成就的實證法則》、《蛤蟆先生去看心理師》、《兒子使用說明書：在你放棄和兒子溝通之前，請先看腦科學專家怎麼說》、《全知讀者視角V.1》、《蔡康永的情商課：為你自己活一次》、《別對每件事都有反應》、《我可能錯了：森林智者的最後一堂人生課》、《老公怎麼還不去死：家事育兒全放棄還要人服侍?！來自絕望妻子們的深層怒吼？》

吳佳珊表示，已連續三年蟬聯年度冠軍的《被討厭的勇氣：自我啟發之父「阿德勒」的教導》依舊屹立不搖，2024年共被借閱預約1,809次，再度蟬聯熱門預約排行榜第一名；預約排行前10名中，心靈勵志類的書籍便佔了6成，電子書借閱排行榜冠軍則為《我可能錯了：森林智者的最後一堂人生課》，其中《蛤蟆先生去看心理師》、《原子習慣：細微改變帶來巨大成就的實證法則》、與《我可能錯了：森林智者的最後一堂人生課》三本書，更同時進入實體書與電子書年度閱讀排行前十名，顯示現代人提升心靈正能量需求增多，透過心靈好書尋求放鬆的方法。

根據新北市立圖書館2024年借閱數據分析，35至44歲的讀者最常到圖書館借書，占23.69%；其次為55歲以上讀者占23%，45至54歲占18.84%；顯示中壯年與銀髮讀者在閱讀習慣上更為穩定，為主要的閱讀族群。不同年齡的讀者閱讀喜好亦有不同，12歲至17歲的青少年讀者最喜歡閱讀文學小說，韓國讀者票選最佳網路小說第1名《全知讀者視角》、與《偷偷藏不住》姐妹作《難哄》等輕小說為最受年輕讀者喜愛的書籍。

18歲至34歲青年讀者最愛預約的書為《被討厭的勇氣：自我啟發之父「阿德勒」的教導》、與《蛤蟆先生去看心理師》，都屬心理勵志與自我成長類型的書，顯見大家都希望「讓自己活得更好」，可以成為更堅韌、更勇敢、更美好的人。35歲至54歲的中壯年讀者則關注家庭關係及生涯自我定位，《兒子使用說明書：在你放棄和兒子溝通之前，請先看腦科學專家怎麼說》家庭教養書與暢銷療癒小說《不便利的便利店》，為中年大朋友最喜愛的熱門書；銀髮長者則偏愛武俠小說。

新的一年剛展開，緊接著農曆新年即將到來，新店分館特別推出「新年新希望!我想要~」系列講座，1月10日「我想要！全新的家」軟裝設計想像術；1月11日「我想要！活出自律」藝術生活規劃術。1月11日「我想要！擁有一座植物園」則教大家手作療癒生態瓶，用生機盎然的綠意。另外，1月6日起至15日止，只要在新店分館借11本書，還可免費獲得精美閱讀書袋，讓大家可以把新年新希望全部「袋」著走。詳細活動資訊請至「新北市立圖書館」網站查詢。