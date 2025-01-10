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「雲林良品年節市集」在新北　優質農產品齊聚新店裕隆城

▲「雲林良品年節市集」在新北。（圖／新北市農業局提供）

▲新北市副市長劉和然與雲林縣長張麗善，在新店裕隆城出席雲林良品年節市集記者會。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市副市長劉和然與雲林縣長張麗善於今 （10日）出席在新店裕隆城舉辦的「雲林良品年節市集」，共同推廣雲林優質農特產品，本次年節市集從10日至13日為期4天，設有11家雲林良品攤位，現場販售烏魚子、雞精、咖啡、手工麵、茂谷柑等各式年節送禮好物，讓新北的消費者享受到最道地的雲林美味，同時，雲林縣特別推出消費滿額抽福袋活動。

新北市副市長劉和然表示，新北市400萬人口裡近70萬為雲林鄉親，是雲林旅居人數最多的縣市，雲林良品年節市集帶來各式雲林在地農特產品，希望在新北打拼的雲林子弟及廣大新北市民朋友都能品嘗到這些好滋味。新北市為全國最大消費地，在農產品銷售上不遺餘力，透過新北果菜公司共同運銷、新北市農會真情食品館及希望廣場農民市集，讓市民不用跑到產地就能享受到當季最新鮮、最實惠的農產品，也幫助全台農友創造通路。

▲「雲林良品年節市集」在新北。（圖／新北市農業局提供）

▲雲林縣長張麗善致贈福袋予新北市副市長劉和然。

雲林縣長張麗善表示，雲林擁有豐富的農特產品，來自雲林口湖的烏魚子堅持手工、薄鹽、日曬等工法製作，吃起來鹹香黏牙，另古坑咖啡以其甘甜清香與獨特喉韻，廣受消費者好評，而現在當季的茂谷柑，吃起來酸甜多汁令人回味無窮，鮮豔橘紅的外皮更是象徵大吉大利，是年節送禮精品。歡迎大家到年節市集踴躍消費，現場消費滿500元可抽價值1000元福袋，消費滿2000元抽價值3000元福袋。

新北市農業局表示，秉持先創通路再開農路的精神，新北市建立多元農產品銷售通路，致力將全國各地的農產品推廣給新北的市民朋友。新北市身為全台最大的消費地，歡迎大家「樓頂揪樓咖、厝邊揪隔壁」，來雲林良品年節市集熱鬧過好年。想知道新北市年貨最新消息歡迎鎖定「新北市農業局-稼日蒔光」臉書粉專。

▲「雲林良品年節市集」在新北。（圖／新北市農業局提供）

▲雲林良品市集販售茂谷柑等在地農產。

▲「雲林良品年節市集」在新北。（圖／新北市農業局提供）

▲現場販售各式雲林年節送禮好物。

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