提升火場救災效能　南消導入新裝備優化指揮體系

▲台南市消防局為進一步提升救災效率與現場指揮專業性，近期導入「棘輪消防栓開關把手」，並優化「指揮官及救災幕僚反光背心」的使用，透過統一各大隊指揮官及救災幕僚名稱，強化火場救災指揮與管理系統。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局為進一步提升救災效率與現場指揮專業性，近期導入「棘輪消防栓開關把手」，並優化「指揮官及救災幕僚反光背心」的使用，透過統一各大隊指揮官及救災幕僚名稱，強化火場救災指揮與管理系統（CCIO，Command and Control Incident Operation）的運作，展現專業救災能力。

指揮官及救災幕僚反光背心早已是台南市消防局的重要裝備，具備高亮度反光效果與多功能收納設計，能容納指揮管制板、無線電及現場災情資訊等工具，有助於提升救災現場的指揮調度與溝通協調效率。

近期，消防局進一步統一各大隊指揮官及救災幕僚名稱，並搭配反光背心背面可黏貼字體的設計，讓現場職責分工更加清晰。此舉不僅有效強化了火場指揮與管理系統的運作，還能確保各項救援作業的順利完成，充分展現消防局在災害現場的專業性與規範化管理。

為應對突發火災現場快速反應的需求，消防局近期導入棘輪消防栓開關把手。該裝備的導入靈感來自消防局近期赴美國交流時的實地學習，借鑒當地消防隊成功經驗，進一步改良並投入救災現場。

相較於傳統需要反覆旋轉才能開啟的消防栓操作，棘輪開關採單向操作設計，讓消防人員只需輕微施力即可迅速完成消防栓的開啟或關閉，大幅縮短操作時間，並降低因過度施力而受傷的風險。新型棘輪開把已在多次救災演練中展現了其便捷性與實用性，並獲得消防人員一致肯定，未來將成為救災現場的重要輔助工具，有助於提升整體救援效率。

市長黃偉哲則指出，消防局在提升公共安全上的努力有目共睹，無論是裝備導入還是系統優化，都展現了專業精神與用心，將台南市打造成更安全、更有韌性的城市。

消防局局長李明峯表示，我們持續優化救災裝備與指揮體系，近期導入棘輪消防栓開關把手，同時統一指揮官與救災幕僚名稱，進一步強化火場指揮效能。我們將繼續努力，守護市民生命財產安全。