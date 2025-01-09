枋寮警防搶演練空拍機緝凶　幼兒園師生直呼：好酷好逼真

記者陳崑福／屏東報導

農曆春節腳步逼近，金融機構現金交易頻繁且金額龐大，易遭歹徒覬覦伺機作案，枋寮警分局為強化員警及金融機構員工應變能力及臨場反應，於8日舉辦了一場別開生面的防搶演練，模擬銀行搶案及後續追捕行動，吸引大批民眾圍觀，展現了警民合作維護治安的決心。

▲枋寮警分局金融機構防搶演練 。（圖／記者陳崑福翻攝）

這次演練選擇在土地銀行枋寮分行模擬搶匪犯案場景，演練過程中，搶匪搶劫得手後駕車逃逸，警方立即啟動攔截圍捕機制，並首度運用無人機由高空搜尋歹徒車輛，結合地面巡邏網快速調度警力進行搜捕，成功於枋寮火車站會同鐵路警察局枋寮派出所人員，將嫌犯成功壓制，完成陸空聯合圍捕犯嫌。

正在進行戶外教學的枋寮僑德國小幼兒園師生，意外目睹了這場逼真的防搶演練。孩子們看見警方逮捕橋段，紛紛直呼：「警察抓強盜，好酷!好逼真！」

分局長林俊雄表示，春節腳步已近，大家也要提高防搶觀念，前往金融機構或以 ATM提款機提領現金時，應注意周遭有無可疑人士，如提領大量現金，可向警方申請護鈔服務。另領取年終獎金後，切勿聽信來路不明訊息做投資理財，發現有「投資高報酬」、「穩賺不賠」、「無風險」等誇大不實訊息，應提高警覺，隨時撥打165反詐騙專線或110向警方查證，避免受騙。