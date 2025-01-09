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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

王浩宇自爆認識林秉文　黃國昌嗆丟臉：這麼熟就趕快帶回來

記者袁茵／台北報導

涉88會館地下匯兌案遭通緝的「百億賭王」林秉文，竟於昨（8）不斷發臉書文稱，逃亡是因有太多個人的事要處理，還要藍白支持者小心「魚死網破」，被藍委徐巧芯等人罵爆後關版；前桃園市議員王浩宇坦言認識林秉文，爆前民眾黨主席柯文哲與林最熟。對此，民眾黨代理主席黃國昌9日酸說，王浩宇跟林秉文這麼熟，就趕快把對方帶回來。

▲▼民眾黨召開 司法公平嗎 民意大公開 民眾黨委託民調發布記者會 黃國昌 陳昭姿。（圖／記者屠惠剛攝）

▲黃國昌、陳昭姿。（圖／記者屠惠剛攝）

立院民眾黨團9日上午召開「司法公平嗎？民意大公開！」記者會，會後接受媒體提問。針對王浩宇昨稱認識林秉文，但柯文哲跟林很熟，最沒資格批評的就是民眾黨？黃國昌先是反問，「第一，王浩宇講的話，還有社會公信力喔？第二，王浩宇跟林秉文這麼熟，趕快把他帶回來！」

黃國昌強調，有什麼話到法庭講，棄保潛逃還大剌剌發臉書嗆人，結果被嗆爆後關臉書，「民進黨如果要挺林秉文，就找些有代表性的人物出來，不要找那種已經被民進黨自己可割可棄的王浩宇出來洗地，難看啊、丟臉啊！」

▲▼涉及88會館地下匯兌案的通緝犯林秉文8日凌晨於臉書發文，與國民黨立委徐巧芯對嗆。（圖／翻攝自Facebook／林秉文海海林生）

▲涉及88會館地下匯兌案的通緝犯林秉文8日凌晨於臉書發文，與國民黨立委徐巧芯對嗆。（圖／翻攝自Facebook／林秉文海海林生）

王浩宇8日在Threads上表示，當初是因為林秉文經營的PG Talk準備開政論節目，他曾受邀上節目，因而有認識。林秉文「就是個大哥、個性阿莎力」，過去的背景沒人會爭議。

至於林秉文是否與鄭文燦、梁文傑熟識，王浩宇則說，林秉文的特助「其實是國民黨黨籍（現在還是國民黨高層）」，且來往的政治人物藍綠白都有，「一個生意人是可不能白痴到去選邊站，畢竟得罪哪邊對他都不好，包含吳宗憲，當初不也是他公司的高層？ 吳宗憲很綠嗎？」

「我覺得今天最沒資格批評他，其實是民眾黨。」王浩宇接著說，其實柯文哲與林秉文私下很熟，柯常常去拜訪，蔡壁如募款不順時也會去拜託，「柯文哲自己也借88會館宴客，這些都是媒體報導過的，所以黃國昌一直扯88會館我覺得很無言，總不可能民眾黨又要拿好處，又要裝清廉攻擊別人吧？」

王浩宇提到，畢竟所有政治人物林秉文都認識，跟林秉文最熟的恐怕不是綠營，雖然這幾個月已經斷了聯繫，但林秉文好歹是個長輩，還是希望林能夠盡速返台、把事情說清楚，「但拿這個操弄說是民進黨縱放，我覺得無法接受，根本惡意。」

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