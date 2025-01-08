林秉文棄保潛逃行蹤曝光？　被爆赴日投靠女星富商男友

▲林秉文涉88會館匯兌案，兩次出庭均未出現，新北地院已對其發布通緝。（圖／侯世駿攝）

圖文／CTWANT

有「百億賭王」稱號的林秉文涉及88會館地下匯兌案，兩次開庭時未現身，庭後合議庭發現林秉文已出境有逃匿之虞，新北地院對其發布通緝並沒入保釋金。林秉文被爆出早已飛到日本投靠女星吳佩慈的男友紀曉波，怎料，對方也是欠下一堆債，不過仍在當地繼續過著豪奢生活。

林秉文棄保潛逃遭通緝後，今（8）日突透過「林秉文海海林生」臉書粉絲專頁發文，囂張表示，「我的逃亡，並不是因為司法問題，而是因為我有個人因素太多事情需要時間來處理」。此外，他還先後多次發文，為自己無視法律及法官傳喚開脫，引發網友熱議。

據《FTNN新聞網》報導，有消息指出林秉文在被通緝前就飛到日本，投靠在大陸曾是「博弈大亨」、女星吳佩慈的男友紀曉波。不過紀曉波同樣欠下巨債，成為階下囚之前就跑路到日本，與吳佩慈繼續過著豪奢生活，還傳出他花費照樣不手軟，邀請澳門好友到日本玩，大手筆包辦所有人的食衣住行。

▲吳佩慈富商男友紀曉波欠下巨債跑路，去年被發現疑似定居日本躲債。（圖／翻攝吳佩慈Instagram、翻攝微博）

林秉文因涉及88會館負責人郭哲敏非法地下匯兌案，2023年被依幫助詐欺等罪起訴，案件審理中，而他2024年經法官4度傳喚未到，新北地院也在同年12月沒收他的300萬保釋金，並馬上發布通緝，怎料林秉文早一步潛逃出境。

另外，林秉文還是2008年中華職棒米迪亞暴龍隊假球案的幕後最大組頭，當年他還以威脅、恐嚇、利誘等方式逼迫球員打假球，使整支球隊幾乎變共犯，弄臭中職罪魁禍首之一。林秉文在2013年1月被高院判處2年徒刑定讞，出獄後動作頻頻，還因為替資深男星澎恰恰還債2億元洗白，也讓其聲名大噪。

◎未經判決確定者，應推定為無罪。

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