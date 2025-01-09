柯建銘喊「大罷免」聲量曝　TPOC揭呈下滑趨勢：應思考論述正當性

▲民進黨團。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

立法院民進黨團總召柯建銘近日拋出「雙罷」議題，揚言罷免41席區域藍委。對此，台灣議題研究中心（TPOC）公布「罷免藍委相關討論網路聲量數據」，每日平均聲量約落在2800則左右，罷免議題並未因藍綠對罵再創高峰，總聲量呈現下降趨勢，中間選民對此關注度還不算高，加上被「點名」罷免的國民黨立委反駁聲量不小，如何透過論述和行動獲得關注，說服大眾發動罷免的必要性及正當性，恐怕是必須思考的課題。

TPOC透過QuickseeK快析輿情資料庫，蒐集「近期與罷免藍委相關討論的網路聲量數據」，調查結果顯示，調查期間關於罷免的每日平均聲量約落在2800則左右，但多數日子都只在不到千則，或是千則徘徊，其中聲量高峰集中在1月4日，單日就創下逾1萬2900多則聲量，約是前一天的5倍之多，當日熱門話題為柯建銘公開嗆藍營「大罷免潮來了」，雖引發高討論度，但相關話題底下出現不少批評聲量。

此外，柯建銘表示「大罷免潮來了」的隔天，罷免相關討論聲量驟降至8千多則，6日的聲量則剩6千多則，熱門話題為政務委員陳時中呼應罷免話題，引起藍委回嗆「直球對決」。

TPOC認為，柯建銘主動開闢罷免戰場，是否會成為「一日聲量」仍有待觀察，綜合來看，儘管藍綠社群內部對於罷免議題的討論度相當火熱，但總聲量呈現下降趨勢，多為藍綠相互叫陣，尚不可稱作一個「全面發酵」的議題，中間選民對此關注度還不算高。

▼罷免藍委相關討論的網路聲量數據。（圖／TPOC台灣議題研究中心提供）

另一方面，TPOC進一步分析，「各縣市國民黨籍區域立委與罷免有關的討論聲量」，台北市立委們擁有超過1.6萬則討論聲量，透過熱門話題發現，主因在於立委王鴻薇、徐巧芯、羅智強頻頻親上火線，引來罷免團體宣稱要發動罷免，成為熱門話題

而花蓮縣則因國民黨團總召傅崐萁一人，獲得超過1.3萬則聲量；至於排名第三的新北市約有6千多則聲量，主要的熱門話題來源集中在新科立委葉元之身上；其餘只有台中市、新竹縣、新竹市、金門縣等縣市聲量超過千則，另外8個縣市聲量更低，總聲量都不超過千則，顯示聲量分佈不均的狀態。

最後，TPOC總結，實際上，針對罷免立委的話題，早在去年「青鳥」首度上街抗議時，就已在綠營社群發酵，但從網路數據觀察，客觀來看，罷免議題並未因藍綠陣營對罵再創高峰，反而呈現聲量下滑的趨勢，加上被「點名」罷免的國民黨立委也不甘示弱，反駁聲量不小，如何透過論述和行動持續獲得關注，說服大眾發動罷免的必要性及正當性，恐怕是必須思考的課題。

▼罷免藍委相關討論的網路聲量數據。（圖／TPOC台灣議題研究中心提供）