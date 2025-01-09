認同賴清德稱「有其他救濟手段」　游盈隆：否則罷免輸家一定是民進黨

▲總統兼民進黨主席賴清德。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

立法院民進黨團總召柯建銘近日揚言罷免國民黨41席區域立委，針對可能到來的「大罷免時代」，總統兼民進黨主席賴清德8日表示「理解黨團感受，但憲法賦予憲政機關各種救濟權利尚可運用」、民進黨秘書長林右昌也指出「民進黨不會推動大罷免」。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆表示，欣見台灣避開一場荒謬絕倫的鬧劇，賴總統做了非常明智且正確決定，否則當全國陷入罷免狂潮，最後輸家一定是執政的民進黨。

游盈隆表示，對於近期鬧得滿城風雨的「大罷免」行動倡議，民進黨主席賴清德8日在中常會，當著立院黨團總召柯建銘面前，含蓄地說「理解近期柯總召與黨團成員感受，但憲法賦予憲政機關各種救濟權利尚可運用，對於公民團體自主發起的行動，民進黨皆予以尊重」。

游盈隆表示，民進黨秘書長林右昌8日也接受媒體專訪，明確表示「民進黨不會推動大罷免」，他還說「若推動罷免全面對抗，我們行政院怎麼辦?接下來的執政怎麼辦」？

游盈隆認為，這傳達了一個重要訊息，那就是，民進黨內理性的力量在最後關頭佔了上風，躁進的盲動主義力量暫時偃旗息鼓，從而也避開了一場慘不忍睹的政黨惡鬥與危機。

游盈隆直言，賴總統兼黨主席做了 一個非常明智且正確的決定，否則當全國皆陷入罷免狂潮時，最後的輸家一定是執政的民進黨。

最後，游盈隆強調，事實上，賴總統才剛上台七個多月，政局混亂，國事如麻，人民正企盼新政府有新作為時，有什麼理由要走上那荒謬絕倫的政黨相互毀滅戰場?台灣人民值得過更好的政治生活

▼台灣民意基金會董事長游盈隆。（圖／記者李毓康攝）