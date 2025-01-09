日本人為何沒這麼愛出國？他分析「台日差異」曝關鍵：不需要

▲黃暐瀚認為，日本人不需要出國旅遊。（示意圖／記者許宥孺攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「日本人，為什麼不出國？」媒體人黃暐瀚在臉書上分析日本人不太愛出國、台灣人愛出國的原因，他認為「日本人不是不旅遊，而是不需要『出國旅遊』」，因此台灣國旅要如何起死回生，答案也已經很明顯了。貼文曝光後，引起討論。

黃暐瀚在臉書粉專上發文表示，「日本人，為什麼不出國？」根據日本外務省先前的統計，日本發出的有效護照為2175萬本，由於當地總人口數約為1.2億，所以日本的護照持有率約為17%；至於台灣，人口數約2340萬，但在2020年卻發行超過1400萬本護照，持有率達6成。

[廣告]請繼續往下閱讀...

接著黃暐瀚分析日本人不愛出國的原因，除了缺乏連續假期、語言、經濟、國外消費不便宜之外，日本的交通便利、食物可口、環境衛生，因此日本人其實根本不需要「出國」，留在日本國內旅遊，就已經很好了。

至於為何台灣人愛出國？且幾乎都在亞洲國家？黃暐瀚則說，一來是距離近，二來就是消費不貴，尤其是日本。因此他認為，從台灣、日本的旅遊狀況來看，台灣國旅要如何起死回生，答案其實很明顯，「美食、美景、美好回憶，優質平價的旅遊享受，才是振興國旅的唯一解方」，如果台灣好吃、好玩、好美麗、價格便宜、乾淨、交通便利，就會有更多人留在台灣玩了。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「暐瀚觀點真的是太正確，直擊紅心」、「台灣的『住』太傷荷包」、「台灣除了美食，其他很難達到」、「不便宜這個蠻明顯的，因為日圓貶值很多，他們出國花費也變高」、「重點是住宿貴得嚇人！或許這也是為什麼外國人不來台灣旅遊的原因之一」。