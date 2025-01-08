　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

女進餐廳詭異失蹤！　「陳屍廁所隔間」2天沒人發現

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書）

▲ 利特爾陳屍餐廳廁所隔間。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國蘭開夏郡黑潭地區（Blackpool）一名女子利特爾（Sabrina Lyttle）去年11月到一家餐廳上廁所後就此失蹤，整整2天遍尋不著，未料她早就陳屍廁所隔間裡。

綜合《鏡報》等外媒，當地警方說明，去年11月30日下午獲報發生一起猝死案件，趕到現場發現47歲的利特爾倒在餐廳廁所隔間，已無生命跡象，初步研判並無他殺嫌疑，死因有待驗屍釐清。

利特爾68歲的母親凱薩琳傷心欲絕，稱她女兒2天前進這家餐廳上廁所，屍體直到2天後才被發現，期間雖有顧客向餐廳反映，其中一間廁所隔間打不開，店家卻未採取行動。

利特爾的女兒凱西（Jade Casey）在臉書發文哀悼，「妳很聰明，讓每個人開懷大笑，擁有一顆善良的心和美麗的靈魂，掩蓋在所有創傷和毒癮之下」，「毒品奪走妳所有的美好，只留下不好的部分，但我知道妳有多努力奮鬥，多年來妳一直努力抗戰，但這場戰鬥太過激烈」。

凱西的友人也在GoFundMe平台發起活動，希望募款2000英鎊（約新台幣8.2萬），幫助凱西支付母親的葬禮費用，截至目前募得1345英鎊（約新台幣5.5萬）。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
蔡阿嘎擁7間北市房「YT這麼好賺？」　網曝賺翻真相
趙露思解約恐無望　陸媒曝最慘下場
美國學者打臉郭正亮　坦言台灣政局令人恐懼！國民黨尤其可怕
獨／邱軍撞死人遭切割　業界人士估「恐賠千萬以上」
快訊／19歲男騎士自摔撞轎車　頭部重創不治
強冷空氣最低探7度！一圖看最新預測

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

出自金正恩之手！　北韓最新電影驚見床戲、美女裸浴

女進餐廳詭異失蹤！　「陳屍廁所隔間」2天沒人發現

辣妹酒駕被抓！嗲聲掀衣「勾引警察」想脫罪　失態畫面全拍下

鄰居養的豬闖進門！　75歲老婦「遭活活咬死啃食」陳屍家中

30男同志開「露天群交趴」！打野戰自拍30分鐘性愛片　長相全都露

杜魯道請辭加拿大總理　方慧蘭、趙美蘭6大熱門接班人選

來台灣交流！西班牙女遊泰被大象攻擊亡　象夫遭控過失致死

女婿性侵「80歲前岳母」！賞巴掌逼口愛　泰男惡劣行徑曝光

好萊塢「御用拍片高中」陷火海！洛杉磯野火狂燒　災難畫面瘋傳

搶糖爹！閨蜜嫉妒「巨乳甜心」大打出手　飯店肉搏畫面外流

#黃仁勳 拿晶片化身 #美國隊長 召喚雷神槌 #新顯卡 甜甜價曝光 #CES展

#邱軍 撞亡計程車運將！撞擊畫面曝光

邱軍撞死運將涉肇逃　Lulu嘆「極大的悲傷」

【給小貓送飯】飼料碗竟卡住她耐心從門縫抓出　成功吃上飯！

大馬女忘記帶鑰匙　秀特技「像蛇般鑽門縫」成功入屋

郭俊麟帶妝被KID誇帥　手足無措急Cue陳冠宇

【拍攝者不救】汪：衣服怎麼卡到牙齒啦～XD

周深上台領獎狂墊腳「到底誰說麥很矮？」

老翁開車等紅綠燈突下車　網見他緩慢進後座：阿伯腳麻

空拍畫面直擊！三重民宅「建商出包」　一夜倒塌成碎石堆

出自金正恩之手！　北韓最新電影驚見床戲、美女裸浴

女進餐廳詭異失蹤！　「陳屍廁所隔間」2天沒人發現

辣妹酒駕被抓！嗲聲掀衣「勾引警察」想脫罪　失態畫面全拍下

鄰居養的豬闖進門！　75歲老婦「遭活活咬死啃食」陳屍家中

30男同志開「露天群交趴」！打野戰自拍30分鐘性愛片　長相全都露

杜魯道請辭加拿大總理　方慧蘭、趙美蘭6大熱門接班人選

來台灣交流！西班牙女遊泰被大象攻擊亡　象夫遭控過失致死

女婿性侵「80歲前岳母」！賞巴掌逼口愛　泰男惡劣行徑曝光

好萊塢「御用拍片高中」陷火海！洛杉磯野火狂燒　災難畫面瘋傳

搶糖爹！閨蜜嫉妒「巨乳甜心」大打出手　飯店肉搏畫面外流

楊貴媚脫口：失業了「我要離家出走！」　曝大愛台特殊規定「要尊重規矩」

屏東縣房貸補貼「照顧真有需求者」　房價不得超過1250萬

汐止轎車自撞車頭全毀　男駕駛得賠路燈維修費

林秉文個性「阿莎力像大哥」！王浩宇：民眾黨最沒資格批評

一聽「兒子」要投資賺錢她急了　向親友借錢再衝郵局匯款險被騙

屋主失聯不付錢　男把「整車垃圾」倒在家門外

前女友「墮胎內幕」搬上大銀幕　羅比威廉斯懺悔痛認：我是愚蠢的男友

「新新併」公平會開綠燈！委員會決議不禁止結合

籃籃不應援後找到新工作　靠小抄記步驟廚藝待加強

美國學者打臉郭正亮　坦言台灣政局令人恐懼！國民黨尤其可怕

老公養「巴西黑」獵奇蛻皮！畫面讓她生理厭惡...卻全程看完

國際熱門新聞

洛杉磯緊急狀態！「野火狂燒豪宅區」撤3萬人

19歲少女打輝瑞疫苗　突變「三重G罩杯」

接受器捐後罹癌！　醫證實：來自捐贈者

全球陰莖尺寸排行出爐！　台男輸日本贏南韓

人妻上台擁吻樂團主唱　尪狠斷10年婚

川普威脅丹麥：「不排除武力奪取」格陵蘭

輝達重挫逾6％　台積電ADR跌近4%

最快今逮捕尹錫悅！擬派特攻隊「空降直升機」

女大生遭大象攻擊亡　象夫遭控過失致死

逆轉！台企遭控供應俄武器零件　烏人道歉：被中國製造商偽裝誤導

烏軍無人機遭貓掌拍落　畫面曝光

陸男受邀遊泰國竟被詐騙到緬甸　跳河逃生「淹死也不能跟他們走」

《紐時》票選全球必去52景點！　台灣「唯一上榜美景」出爐

廉航班機起落架驚見2具遺體！　嚴重腐爛恐死亡多日

更多熱門

相關新聞

一票女生「嘴咬1物」上廁所　網爆共鳴：寧死也不掛門上

一票女生「嘴咬1物」上廁所　網爆共鳴：寧死也不掛門上

日前有妹子討論，穿寬褲很舒服，唯一缺點就是上廁所怕碰到地板。而一名女網友直呼，滑手機看到有人討論，女生上廁所很麻煩，怕褲管碰到地上，或是包包不掛在門上，該文引發炸鍋討論，不少人點頭直呼，「都用牙齒咬住，絕對不掛，超髒」、「我是死都不會掛，拚了命也要把東西全部抱在手上！」

餐廳訂位6大2小「被硬塞4人桌」　店長反應扯爆！網炸鍋了

餐廳訂位6大2小「被硬塞4人桌」　店長反應扯爆！網炸鍋了

麥當勞爆性騷　經理看上17歲少女要求性行為

麥當勞爆性騷　經理看上17歲少女要求性行為

《即刻救援》真人版　勇爸26天救出被綁架女兒

《即刻救援》真人版　勇爸26天救出被綁架女兒

一輩子被鎖著　受虐狗狗「第一次看到下雪」

一輩子被鎖著　受虐狗狗「第一次看到下雪」

關鍵字：

英國女子餐廳廁所失蹤

讀者迴響

熱門新聞

洛杉磯緊急狀態！「野火狂燒豪宅區」撤3萬人

獨／邱軍撞死運將重大進展　女友指證他有喝酒

竹科女吃掉閨蜜尪「遭偷拍」　性癖被曝光

王子、毛弟「0元爽住昆凌豪宅」現省864萬

快訊／林秉文發聲了！公開「逃亡台灣原因」　願意立馬回來

獨／邱軍撞運將急衝修車廠　3天沒拆1顆螺絲原因曝

麻疹開始流行了！醫曝「1恐怖副作用」都被忽略

愛家月子中心爆倒閉　老闆捲款跑路「整棟樓剩新生兒與產婦」

看似沒心機「超級雙面人」星座

台男追到韓美女CEO　交往5月現況曝

刺青女優「全裸攝影會」　奧客過分要求決定引退

「非常濕冷」恐剩5℃　雨最大時間曝

《魷魚遊戲2》朴圭瑛失誤爆雷「關鍵角色身分」

研究實證愛滋感染者「病毒測不到=不會傳染」

苦苓曝友人妻行房後恭敬行禮「感恩哪師兄」尪性趣全失

更多

最夯影音

更多

#黃仁勳 拿晶片化身 #美國隊長 召喚雷神槌 #新顯卡 甜甜價曝光 #CES展

#邱軍 撞亡計程車運將！撞擊畫面曝光

邱軍撞死運將涉肇逃　Lulu嘆「極大的悲傷」

【給小貓送飯】飼料碗竟卡住她耐心從門縫抓出　成功吃上飯！

大馬女忘記帶鑰匙　秀特技「像蛇般鑽門縫」成功入屋

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面