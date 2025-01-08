女進餐廳詭異失蹤！　「陳屍廁所隔間」2天沒人發現

▲ 利特爾陳屍餐廳廁所隔間。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國蘭開夏郡黑潭地區（Blackpool）一名女子利特爾（Sabrina Lyttle）去年11月到一家餐廳上廁所後就此失蹤，整整2天遍尋不著，未料她早就陳屍廁所隔間裡。

綜合《鏡報》等外媒，當地警方說明，去年11月30日下午獲報發生一起猝死案件，趕到現場發現47歲的利特爾倒在餐廳廁所隔間，已無生命跡象，初步研判並無他殺嫌疑，死因有待驗屍釐清。

利特爾68歲的母親凱薩琳傷心欲絕，稱她女兒2天前進這家餐廳上廁所，屍體直到2天後才被發現，期間雖有顧客向餐廳反映，其中一間廁所隔間打不開，店家卻未採取行動。

利特爾的女兒凱西（Jade Casey）在臉書發文哀悼，「妳很聰明，讓每個人開懷大笑，擁有一顆善良的心和美麗的靈魂，掩蓋在所有創傷和毒癮之下」，「毒品奪走妳所有的美好，只留下不好的部分，但我知道妳有多努力奮鬥，多年來妳一直努力抗戰，但這場戰鬥太過激烈」。

凱西的友人也在GoFundMe平台發起活動，希望募款2000英鎊（約新台幣8.2萬），幫助凱西支付母親的葬禮費用，截至目前募得1345英鎊（約新台幣5.5萬）。