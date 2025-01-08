超怕髒！一票女生「嘴咬1物」上廁所　網爆共鳴：寧死也不掛門上

▲原PO好奇，真的有人拿著包包上廁所嗎？（示意圖／網友提供）



網搜小組／劉維榛報導

日前有妹子討論，穿寬褲很舒服，唯一缺點就是上廁所怕碰到地板。而一名女網友直呼，滑手機看到有人討論，女生上廁所很麻煩，怕褲管碰到地上，或是包包不掛在門上，該文引發炸鍋討論，不少人點頭直呼，「都用牙齒咬住，絕對不掛，超髒」、「我是死都不會掛，拚了命也要把東西全部抱在手上！」

一名女網友在Dcard表示，最近滑手機時，看到有人討論「女生在外上廁所步驟很多、很麻煩」的話題，因為怕公廁細菌多，不敢把貼身物品，像是包包、圍巾、外套掛在門上或檯子上，而且脫褲時，也小心翼翼不讓褲管碰到地上。

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這讓原PO感到十分訝異，「我很驚訝欸，所以大部份人都不會把包包掛在上面嗎？是有人說可以請男友或閨蜜幫忙拿著...如果今天只有自己一個人呢？」

文章引發討論，一票網友認為掛門上，總比放地上更髒，「掛啊！總比東西掉出來碰到地上好吧」、「包包本來就很多細菌了哈，回到家包包自己放一區」、「我會看廁所乾淨度決定要不要掛，如果很髒會寧可不要掛包包」、「我會掛上去，洗手時，再象徵性的拍拍包包擦一擦」、「看門板，肉眼沒看到髒我就掛，不然沾到更髒」、「我會掛，不然有時候真的很不方便上廁所，如果連門板都很髒的話通常那個廁所我也不會進去了」、「隨身攜帶酒精擦拭液，這樣真的很安心」、「掛啊，你只要出到公共場合都是很髒的，心態問題而已，都出門了回家在洗澡包包手機消毒就好」。

另一票則堅決不掛，「我是死都不會掛，拚了命也要把東西全部抱在手上，我有潔癖，覺得馬桶沖水也會亂噴」、「曾經嘗試嘴巴咬著」、「絕對不掛，除非是可以丟掉的紙袋」、「都用牙齒咬住，絕對不掛，超髒」、「很髒不會掛，應該說能不掛就不掛，就是寧願超克難上廁所也不掛」、「不敢掛...超髒！我都是背帶夠長的就背著，不夠長的就掛脖子上或綁在脖子上」。