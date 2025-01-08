英麥當勞爆性騷逾700人開告　男經理看上17歲少女「要求性行為」

▲麥當勞大多數工作人員年齡介於16歲至25歲之間，主管往往也很年輕。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

英國麥當勞（McDonald's UK）2023年遭踢爆職場歧視及性騷擾等指控，如今總計有700多名現任與前任員工出面提告。其中一名女性受害者當年才17歲，卻被30多歲男經理要求發生性行為，也有女員工同時被客人性騷、遭經理不當觸摸，但想投訴時卻被告知忍著點。

法新社、BBC等報導，利戴律師事務所（Leigh Day）代表這700多人向麥當勞求償，稱當事人遭受恐同、種族主義、歧視、騷擾等，涉及的門市超過450間。麥當勞英國暨愛爾蘭地區執行長麥克羅（Alistair Macrow）2023年11月就曾為此公開道歉，承認收到大約400起投訴案，近期前往國會時也曾稱，原告所述的指控是不可接受的，也是麥當勞不容許的。

只不過在過去這一年，麥當勞只對75起案件進行調查，只開除29名工作人員，情況並未改善。在英國，約89%麥當勞員工簽署的是「零時契約」（Zero-hour contracts，也就是僱主不保證最低工時，勞工亦可拒絕接受公司指派，但勞工不保證能夠獲得固定工資，僅按工作時間領薪），這樣的職位也讓他們自認處於弱勢地位。

其中一名受害者克萊兒（Claire，化名）宣稱，2023年期間，當時17歲的她被30多歲男經理要求發生性行為，以換取額外輪班。另外一名17歲在麥當勞工作的少女則稱，年長男員工在打賭誰能夠先與新進人員上床。

有女員工2023年底辭去麥當勞的工作，因為被經理不當觸摸，也被顧客性騷擾，但當想要投訴時卻被告知要忍著點。還有20歲女員工指出，有男經理傳上半身裸露的照片給她。19歲員工稱，必須應付職場上經理與其他人員的恐同言論，「我的經理說，如果我沒有辦法應付，那我應該直接離職」。現任16歲員工透露，他被經理霸凌、吼叫、咒罵。

麥當勞大多數工作人員年齡介於16歲至25歲之間，主管往往也很年輕。負責英格蘭南部一間門市的男子埃利奧特（Elliott）去年2月選擇離職，直言「如果我有姊妹，或是有女兒，我不會希望她們在麥當勞上班」。