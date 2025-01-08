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餐廳訂位6大2小「被硬塞4人桌」　店長反應扯爆！網炸鍋了

▲▼ 用餐,吃飯,聚餐,餐廳。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友先前向某餐廳訂位6大2小，怎料當天用餐時，竟被帶去坐4人桌，跟店員反應，對方態度超差地打槍，直到另一名店員來，才勉強多加一個2人桌。她表示，來圓場的副店長態度很好，能正常溝通；而後來才知，該名店員竟然就是店長。

女網友在Dcard提到，前幾天跟某餐廳訂位，明確告知人數是6大2小，結果到現場，竟讓他們一家子坐4人桌，「雖然有兩個小孩，但我不認為可以坐到8個人，椅子那邊貼著頂多坐3人，所以意思是沙發要塞5個人，完全不知道可以怎麼坐。」

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當下，原PO立刻向店員反應，沒想到對方用很兇的語氣說，「只能給你們這樣......。」她強調，全程都跟對方理性溝通，但對方完全不講道理，態度就是很差，後來另一位店員上前，才勉強說原本那桌擠6人，然後再給她一個2人桌。

▲居家,設計,餐廳,餐桌。（圖／unsplash）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫unsplash）

她直言，「自己蠻喜歡吃這家店的，但這次訂位體驗實在很糟、好委屈，有點玻璃心，當下其實很想哭，我覺得提出的要求沒有不合理，但一直被罵。」

對此，網友們紛紛回應，「這飯妳吃得完喔！脾氣也太好」、「都已經訂位了還這樣，直接投訴就好」、「我會氣瘋欸，那提早訂8人位的意義在哪，明明就是他們座位調派有問題，還怪到客人頭上，會不會太瞎」、「直接客訴，妳脾氣也太好，是店長在兇，那就找更大的兇他，服務有夠爛的」、「以後遇到這種情況，當場回報百貨公司+總公司，通常這種集團的連鎖餐飲，總公司都很在意客人投訴」、「被店員兇？妳怎麼不吼回去？」

事後，原PO也解釋，當下有反應不合理，想跟店員理論；然而，對方回的每一句都很兇，也都沒有針對她提出的問題回答，後來她才知道，對方就是店長，「之所以沒有直接走人，是想說不要影響家人的心情和行程安排，況且副店長的態度很好，也可以正常溝通，我就覺得還可以接受，畢竟臨時換餐廳也有點麻煩。」

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