環狀線未按圖施工釀地震災損　北市府：已發文中工求償19.27億

▲新北捷運環狀線板新站至中原站段間因0403花蓮地震，出現軌道基樁位移，工程人員以焊接等方式進行臨時支撐作業。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

捷運環狀線在去年0403大地震中受災嚴重、出現位移現象，雙北市府委託中華民國結構工程學會鑑定損壞原因，認定施工廠商中華工程未按圖施工，將共同提告求償修復與損失的19.27億元。北市府今（8日）表示，6日時已發文向中工求償，預計於周五與新北市共同召開會議，若中工拒絕賠償，就會進入訴訟程序或依合約進行仲裁。

民進黨台北市議員許淑華在議會質詢時說，針對捷運局、法務局，有關中華工程環狀線的部分，當時未按圖施工導致錯位，報告出爐也是，新北市府認為要求償，北市府處理態度為何？對此，北市捷運工程局長鄭德發表示，已在1月6日已經發文給中華工程，請給付19.27億元，馬上發文出去了。

許淑華追問，中華工程昨天認為有按圖施工，不願賠償且會走法律程序，北市府後續如何處理？對此，法務局長連堂凱說，本週五會跟新北市會開會，原則上會共同向中華工程請求賠償，若拒絕，後續會進行訴訟或按照合約進入仲裁，都會要求。

最後許淑華說，建議要求設附帶決議，今天在法務局預算針對環狀線一案，設置附帶決議，要求台北市政府在求償期限內，與新北市政府向廠商求償。