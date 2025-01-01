北捷跨年爆量294.9萬人次　2小時疏運完、2萬人次改搭綠線有效分流

▲2024跨年晚會後捷運市府站散場狀況，市府站需排隊進站。（圖／記者徐文彬攝）



記者陳家祥／台北報導

2024年跨年適逢平日，台北市除了既有的跨年晚會外，還有天后張惠妹於大巨蛋開唱，不僅大巨蛋周邊、市府信義區一帶湧入超過22萬人，台北捷運的運量也創新高。根據北捷統計，12月31日起截至1日凌晨2點，捷運全線總運量來到294.9萬人次，較去年跨年運量增加72.9萬人次；另外，此次宣導綠線分流疏運，南京三民站、台北小巨蛋站從1日0點起到2點，累計進站運量2萬人次，有效發揮分流效果。

今年台北市熱鬧非凡，除了既有的跨年晚會外，還因為大巨蛋開放舉辦非體育賽事活動，多了演唱會的人潮。繼天王周杰倫之後，天后張惠妹搶下跨年檔期，一路舉辦演唱會到31日，要與歌迷粉絲一同跨年，創造美好回憶，這也讓大巨蛋周邊、市府信義區一帶湧入超過22萬人。

為因應大批人潮，台北捷運循例連續42小時營運不收班。且為了避免人潮全擠在市府站、國父紀念館站等，特別推出優惠方案分散人流，2025年1月1日0點至6點，持電子票證、單程票從綠線南京三民站、台北小巨蛋站進站乘車的乘客，可享不限站數當趟車資免費優惠。

記者觀察，雖然市府推出優惠、持續宣導分流到綠線的南京三民站、台北小巨蛋站，但仍有大批民眾擠在市府站寧可排隊也要坐藍線。但若到位於大巨蛋光復南路側搭接駁車，約10分鐘就可抵達南京三民站，疏散與接駁的速度仍算順暢，民眾可多加利用。

台北捷運公司表示，1月1日元旦凌晨2點10分順利完成跨年疏運。根據統計，截至2點為止，捷運全線總運量約294.9萬人次，較去年跨年運量增加約72.9萬。另外，此次宣導綠線分流疏運，南京三民站、台北小巨蛋站從1日0點起到2點，累計進站運量2萬人次，有效發揮分流效果。