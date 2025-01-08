彰化7場徵才1／14登場！上千個工作機會　矽品工程師月薪7萬起

▲彰化7場徵才活動將於14日登場。（圖／中彰投分署提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

農曆年前求(轉)職潮，勞動力發展署中彰投分署集結24家企業，將自1月14日起至17日止，在彰化推出7場徵才活動，提供上千個工作機會，其中矽品精密中科二林廠因「綠電回購轉供案」新案啟動，開出近300職缺，工程師薪資上看7萬元，參加者送開運小紅包，要讓民眾都能找到工作歡喜過新年。

中彰投分署表示，為滿足彰化地區民眾在農曆年前求(轉)職的需求，除了首場在南彰化舉辦外，北彰化部分則由彰化就業中心和轄下秀水、花壇、芬園、線西、福興等5個就業服務台接力進行徵才活動，方便民眾在地面試及就業，首場將於1月14日在田中火車站登場，由員林就業中心集結12家南彰化在地知名或隱形冠軍企業聯合徵才，其中矽品精密中科二林廠因「綠電回購轉供案」新案啟動，急徵產品、製程整合、專案整合等工程師和技術助理，開出近300職缺，工程師薪資上看7萬元。

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因春節前夕適逢服務業求才旺季，中彰投分署表示，本次全家、統一、來來ok和全聯等零售業龍頭提供兼職、正職門市或包裝人員等職缺，隨著114年時薪基本工資調漲，若想兼職賺取額外收入的民眾也可把握機會。

本次參與徵才還包含矽品精密、合正機械、聚泰企業、六暉控股、正新橡膠、久統塑膠、台玻、寶源複合材料、泰山企業、英發企業、晉椿工業、伊瑪克國際，以及產業隱形冠軍全懋精機、金尚品；還有返台擴增產線的伊諾華等等，參與人才招募的產業及職缺相當多元，民眾可依專長及興趣報名面試。

勞動部有提供壯世代就業獎勵及婦女再就業補助，鼓勵壯世代及二度就業婦女重返職場；針對求職者亦有提供職涯諮詢及就業輔導相關協助，歡迎有需求的民眾均可洽各就業中心或所轄鄉鎮就業服務台，相關獎補助訊息可上「台灣就業通」網站查詢。.