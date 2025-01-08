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社會 社會焦點 保障人權

花生米太香！喵星人整包幹走　拖車底嗑光...超認真畫面曝

記者唐詠絮／彰化報導

彰化分局八卦山派出所日前接獲張姓民眾報案，表示放在自家門口地板上的一包花生米離奇失蹤，這包花生米原本是要送給朋友的，但卻突然不見，報警逮人，經警方調閱周邊監視器，發現一隻小奶貓，費盡力氣將它叼進一旁車底，真相終於大白，直呼小偷「真的不是人」。

▲彰化小貓咪偷花生米。（圖／警方提供，以下同）

▲彰化小貓咪偷花生米。（圖／警方提供，以下同）

彰化警分局表示，員警接獲報案後，立即展開調查，由於案發時間不確定，警方反覆快轉與倒退多段畫面進行分析，終於在一處監視器中捕捉到關鍵畫面，發現是一隻黑白相間的貓咪，被花生米的香氣吸引，悄然接近張先生的住家門口，迅速叼起花生米包裝並拖到旁邊車輛底下大快朵頤。

▲彰化小貓咪偷花生米。（圖／警方提供，以下同）

從曝光的監視器畫面，可以看到小奶貓將花生米從紙盒中咬出，再叼著將它拖行，多次因花生米過重而失敗，或是害怕來往車輛及行人發現，咻的躲到一旁，見四下無人又溜出來，終於將花生米叼進車底，過程相當逗趣。

掌握線索後，員警立即陪同張男前往現場搜尋，果然在貓咪躲藏的車輛底部找到了花生米包裝。經比對確認，這正是張男遺失的物品，原來所謂的「竊案」，竟是花生米太香引來野貓「犯案」。

張男本想讓警方揪出竊賊，沒想到竟是可愛的小奶貓所為，頓時感到好氣又好笑，警方也藉此提醒民眾，在日常生活中應避免將食物隨意放置於地面，特別是在開放空間，以免吸引野生動物啃食或搬運，導致物品遺失或其他意外。

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