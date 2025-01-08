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連鎖月子中心爆倒閉　陸無良老闆捲款跑路「整棟樓剩產婦、新生兒」

陸60家連鎖月子中心爆倒閉　老闆捲款跑路「整棟樓剩新生兒與產婦」

▲中國的愛家月子中心驚傳惡意倒閉，老闆捲款跑路。（圖／翻攝自微博）

圖、文／CTWANT

離譜至極！中國廣東廣州的愛家月子中心，老闆被爆捲款潛逃，涉及蘇州、無錫、上海等多家分店，有女子入住4天，就被通知月子中心的營運公司因經營不善倒閉，且沒有任何後續處理方案，讓她束手無策，引來許多受害人不滿，打算聯繫律師協助，希望可以討回損失。

據了解，愛家月子中心在中國分店多達60家，近日卻爆出跑路風波，無預警停止營業，不少受害人在微博發文爆料。一名廣州的寶媽痛訴，才住了5天，發現老闆捲錢跑了，整棟樓只剩下嬰兒和媽媽們，深更半夜人突然都消失了， 2名警察半夜2點到場，卻無有效方法解決，孤兒寡母真的讓人好害怕。

還有一名葛女士入住月子中心，短短4天就被通知月子中心的營運公司倒閉，後續也沒有任何補償或挽救措施。

陸60家連鎖月子中心爆倒閉　老闆捲款跑路「整棟樓剩新生兒與產婦」

▲月子中心留下不知所措的寶寶和寶媽們。（圖／翻攝自微博）

另外，也有自稱是愛家月嫂的網友表示，自己被拖欠幾個月的工資，如今發現老闆跑路，而且聯繫不上任何相關人員，得不到任何說法，痛斥：「在國家大力鼓勵生育的時候，這些人踩著紅線吸取孕產婦的血汗錢，是何道理？」喊話要政府相關部門追責，並討回公道，還老百姓的血汗錢。針對此事，警方正在調查處理。

消息曝光後，掀起一番討論，網友紛紛留言：「真不是人啊，孕婦的錢也騙」、「捲款跑路，這些老闆沒有良心」、「那麼房間裡面還有寶媽和寶寶怎辦呢」、「希望引起社會各界高度重視」、「良心不會痛嗎？」

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