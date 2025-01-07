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大陸 大陸焦點 特派現場

找到了！《玫瑰的故事》男星赴泰拍戲失蹤　中國外交部：持續跟進

記者廖翊慈／綜合報導

中國大陸男星「星星（王星）」3日遭傳，赴泰國拍戲卻疑遭綁架，引起大陸全網關注。泰國官方電視台7HD稱，已經找到王星本人，目前人在緬甸，人身安全無虞。中國外交部發言人郭嘉昆7日在例行記者會上對此表示，會持續跟進。

綜合陸媒報導，郭嘉昆表示，「中國有關駐外使領館已接獲當事人親屬的求助，並保持密切溝通，正在核實情況開展工作，我們將繼續跟進事件的進展，並指導駐外使領館做好後續的工作。」

▲演員王星最新照片曝光。（圖／翻攝自微博）

▲演員王星最新照片曝光。（圖／翻攝自微博）

王星女友7日發文表示，第一時間趕往中國駐曼谷大使館，工作人員在了解相關詳情後，由專人陪同到機場警署報案，最終收到警方開的備案報告，泰國警方對於案件也轉變成積極處理，「此事件的發酵程度遠超想像，我們所接收到的關心與幫助也超乎預期。」

▲王星赴泰前的照片。（圖／翻攝自微博）

▲王星赴泰前的照片。（圖／翻攝自微博）

報導指出，泰媒最新公開的照片顯示，王星穿著寬鬆的長袖上衣、短褲，還剃了一個光頭，眼神呆滯看向前方，左小腿上還有一片大面積的紅斑，尚未確認是胎記或是傷疤，與昔日開朗的形象對比大相逕庭，讓不少網友猜測，這幾日到底發生了什麼事。

達府警方接到緬甸邊境衛隊副指揮官通知稱，王星已被帶到緬甸一側的邊境，正在接受問詢，預計當天晚些時候，會被移交至泰國一側。

▲王星出演過《玫瑰的故事》。（圖／翻攝自微博）

▲王星出演過《玫瑰的故事》。（圖／翻攝自微博）

公開資訊顯示，王星是一名年輕的二線演員，曾在陸劇《狐妖小紅娘月紅篇》裡飾演牧童，在戲中扮演妖界酒館無所不賣的牛牛老闆，被觀眾彈幕雨銳評為「塗山李佳琦」、「嘴強王者」。此外，王星還曾演過《玫瑰的故事》、《獵罪圖鑒II》等影視作品。

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