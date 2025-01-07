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大陸 大陸焦點 特派現場

陸失聯男星最新照片曝光！　剃光頭眼神呆滯...左腳疑有大面積傷疤

記者魏有德／綜合報導

前往泰國拍戲疑似遭詐騙集團拐去緬甸的大陸失聯男星「星星（王星）」，在女友發聲求援營救後，引起大陸全網關注，還引起不少藝人聲援，加大曝光程度，引起中、泰、緬官方高度重視。泰國媒體今（7）日曝光最新照片顯示，星星剃了一個光頭，眼神呆滯看向前方，左腳還有一片大面積的傷疤，讓人不禁懷疑這消失的數日到底發生什麼事情？

▲大陸失聯演員王星（星星）最新照片曝光。（圖／翻攝中國新聞週刊）

▲大陸失聯演員王星（星星）最新照片曝光。（圖／翻攝中國新聞週刊，下同）

《中國新聞週刊》報導，1月7日，中國演員王星在泰緬邊境失聯後，泰國總理和警方證實已找到王星，泰媒曝光最新照片。達府警方接到緬甸邊境衛隊副指揮官通知稱王星已被帶到緬甸一側的邊境，正在接受問詢，預計當天晚些時候被移交至泰國一側。

▲大陸失聯演員王星（星星）最新照片曝光。（圖／翻攝中國新聞週刊）

根據泰媒公佈的時間線顯示，王星3日2時到達曼谷素萬那普機場，一名男子開車接機。10時，這輛車出現在達府湄索縣邊境檢查站前的公路。11時女友稱與王星失去聯繫，有目擊者稱王星被一緬甸人用皮卡車接走。

▲▼演員王星 星星。（圖／翻攝自微博）

在緬甸邊境衛隊釐清案情的過程中，王星的最新照片也隨之公開。照片顯示，王星穿著一身寬鬆的長袖上衣和短褲，目光有些呆滯地看向鏡頭，眉宇之間儼然失去在拍攝陸劇《狐妖小紅娘》時的聰敏靈性，同時，在他左腳大腿延伸至小腿處，疑似有一片大面積的傷疤，尚不清楚是胎記或是受燙傷所致。

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