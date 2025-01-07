台東縣府做爸媽的神隊友　新生兒人數連續三年全台唯一正成長

▲台東縣新生兒人數連續三年全台唯一正成長。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府積極推動各項友善育兒政策，並以「育兒神隊友」為目標，全力打造幸福育兒環境。台東縣長饒慶鈴表示，近年不遺餘力地投入資源，從孕期到產後提供多項貼心服務，成功催生出亮眼成果，造就台東縣為全台唯一新生兒人數連續三年正成長的縣市，顯示縣府的育兒政策深受民眾肯定，為台東縣注入更多喜悅與生命力。

饒慶鈴表示，面對國人生育率普遍下降的挑戰，自上任後便跨局處盤點整合資源、積極推動友善育兒政策，為的就是要給予縣內家庭更全面的支持。經過歷年的努力，台東縣新生兒出生人口數自111年成功扭轉頹勢，連續三年維持正成長，113年更達到1559人，再比前一年增加了91人。

台東縣府近年推出一系列貼心服務，民政處自109年推動免費的育兒指導到宅服務，迄今服務媽媽數約有2千人、服務總時數約2萬小時，並針對弱勢家庭提供月子餐服務，讓超過2百位媽媽享受溫暖即時的營養。此外，去年起納入「產前」的需求，例如協助嬰兒房動線規劃、針對小產者的月子餐送餐服務及給予後續情緒支持等。今年則創新將推出「育兒家庭見面會」，讓家長放輕鬆、寶寶快樂玩，藉由爸媽們彼此分享與激勵，重獲育兒能量。

社會處也持續擴充育兒支持的福利政策，包括去年首推「定點臨托」，於台東市社會福利中心一樓提供6歲以下嬰幼兒家長臨時托育服務，全程由合格保母陪伴照顧。此外，廣受民眾喜愛的TTBaby育兒生日禮即將再次升級，也會推動更多職場托育空間，讓家長能兼顧工作與家庭。為了讓母嬰的健康照護從起始點開始落實，去年由衛生局推出全國最完整的優生保健補助方案，包括婚後孕前健檢補助、新生兒罕病篩檢及三合一疫苗等「母嬰八大好禮」，共同守護婦幼健康。

饒慶鈴並提到，縣府同時調高首胎育兒補助至4萬元，並搭配幼兒專責醫師制度、24小時兒科專門急診醫師以及類公共化托育政策，使公私托育收費一致，為育兒家庭提供更加完善的支援。她也感謝各界公私協力的積極參與，並強調縣府將持續聆聽民眾心聲，不斷優化服務內容，努力讓臺東成為爸媽與孩子都能安心成長的幸福家園。若想更了解育兒指導服務的相關內容或提出申請，歡迎撥打專線089-231855或加入LINE官方網站(ID搜尋@imama，加入後請先傳送您的姓名)，將有專人為您服務。