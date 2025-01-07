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蔡奇再提「中國經濟光明論」　要求強化經濟宣傳和引導作用

▲中共政治局常委、中央書記處書記蔡奇主持大陸全國宣傳部長會議。（圖／翻攝央視）

▲中共政治局常委、中央書記處書記蔡奇主持大陸全國宣傳部長會議。（圖／翻攝央視，下同）

文／香港01

中共政治局常委、中央書記處書記蔡奇近日要求宣傳部門堅持正確輿論導向，強化經濟宣傳和預期引導，同時提升輿情應對能力，營造「團結奮進」的主流輿論氛圍。

▲中共政治局常委、中央書記處書記蔡奇主持大陸全國宣傳部長會議。（圖／翻攝央視）

據《新華社》報道，全國宣傳部長會議於1月3日至4日在北京舉行，蔡奇在會議上強調，要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面推進宣傳思想和文化工作，包括鞏固主流思想輿論、弘揚社會主義核心價值觀、深化文化體制機制改革，並建設更具影響力的國際傳播體系。他表示，必須「講好中國故事」，推動文明交流互鑑，並加強意識形態工作責任制的落實。

蔡奇在講話中指出，要推動理想信念教育的常態化和制度化，強化思想政治工作，並提升隊伍和作風建設。他呼籲官員圍繞增強信心和凝聚共識，唱響「中國經濟光明論」。

近來，中國領導層多次強調對經濟前景的信心。中國國家主席習近平在2025年新年賀詞中提到，中國經濟運行雖然面臨外部環境不確定性和新舊動能轉換的壓力，但「這些經過努力是可以克服的。我們從來都是在風雨洗禮中成長、在歷經考驗中壯大，大家要充滿信心。」

此外，去年12月召開的中共中央經濟工作會議也指出，中國經濟向好的基本條件和趨勢未變，要求「正視困難、堅定信心，把各方面積極因素轉化為發展實績」。

與此同時，官方對經濟輿論的管控亦進一步加強。去年12月，中國證券監管機構和行業協會要求首席經濟學家等金融從業人員不得發表與中央政策相違背的言論，而是應在「合理引導市場預期、增強投資者信心方面發揮積極作用」。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

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