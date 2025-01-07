三重建商補償受災戶20萬、租客3萬　承諾信託基金保障住戶權益

▲三重建案開挖基地導致嚴重鄰損，建商承諾透過信託的方式，保障受災戶權益。（圖／資料照）



記者柯振中／綜合報導

新北市三重區建案「莘聖沐光居」6日開挖基地時，出現嚴重鄰損的情況，至今已有74戶人家撤離。對此，建商莘聖建設7日在三重公所舉辦說明會，向受災住戶致歉，並先給予一戶20萬元、租戶3萬元的租金，也承諾透過銀行信託的方式，來保障受災戶的權益。

莘聖建設7日與受災戶在三重公所舉辦說明會，會議由新北市副市長朱惕之主持。莘聖建設除了向受災戶致歉以外，同時承諾給予補償，先是給予每戶20萬元、租戶3萬元的補償金，也願意幫租客另尋租處、提供家電，並且負擔押金及3個月的租金。

▲三重建案開挖基地導致嚴重鄰損，建商承諾透過信託的方式，保障受災戶權益。（圖／資料照）



莘聖建設在會議中說明，雖然外界對公司的資本額有疑慮，不過他們會按照過往的比例賠償，也願意先提供一筆錢在銀行信託，給予受災戶相關權利保障。

朱惕之表示，7日召開的協調會，各方初步達成共識，不過信託的細節還沒確認，會再請法制單位協助。朱惕之承諾，市府會盡各種法律手段，保障受災戶的權益，其餘為坍塌的住戶損失，也會找建築師公會等單位協助，並要求建商鑑定，若確認是這次事故導致，就需要賠償。