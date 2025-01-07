快訊／建商挖倒三重民宅！2危樓連夜夷平　緊急安置62戶162人

記者陳以昇、吳佩蓁／新北報導

新北市三重區六張街新建案「莘聖沐光居」工地，昨（6日）開挖地下室造成兩側鄰房傾斜龜裂，其中受損的184號公寓昨晚8點49分突然倒塌，另一棟190號也嚴重傾斜。對此，新北市工務局派員連夜拆除2棟危險建築物，並於今早拆除完畢，目前64戶162人已疏散，並持續安置撤離住戶，後續將持續調查事故原因，並清理現場廢棄物，以確保周邊居民安全。

▲三重六張街新建案「莘聖沐光居」工地開挖不慎，導致右側鄰房突倒塌。（圖／新北市政府工務局提供）



▲新北市工務局連夜拆除2棟危險建築，並於7日上午拆除完畢。（圖／新北市政府工務局提供）



新北市工務局表示，事發後第一時間緊急疏散六張街184、190、192號住戶。不料，昨晚184號建築物無預警倒塌，工務局隨即調度機具加速拆除作業，隨後連夜拆除190號建物，目前最危險的2棟建築物已拆除完成，並在周邊設置監測點。後續將會同建築師公會及專業技師公會逐戶檢視撤離住戶建築物的安全性，確認無虞後再協助住戶返回家園。

▲工務局局長馮兆麟率同仁及技師坐鎮指揮。（圖／新北市政府工務局提供）

工務局長馮兆麟表示，致災原因需進一步調閱相關文件，包括建築師公會提供的監測資料、施工記錄等，並邀請專家學者、土木技師公會共同檢視，確認是否因地下水位問題或施工疏失引發事故，將嚴格調查並依法追究責任。

此外，為保障住戶權益，拆除後的物品與廢棄物已統一運至暫置場進行安置，工務局在當地設立指揮所並儘速通知住戶統一至現場核對、造冊領取相關物品。市府將持續監控現場，確保環境安全，並防範類似事件再次發生。