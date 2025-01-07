三重建地釀民宅倒塌　慈濟開放靜思堂收容受災戶

文／林佳予 圖／慈濟基金會提供

新北市三重區六張街一處建案工地開挖，造成鄰房嚴重傾斜，1月6日晚間8時45分其中一棟建物突然倒塌，新北市政府工務局連夜拆除，進而撤離周邊住戶，由於受災戶眾多，附近飯店收容空間不足，新北市府尋求慈濟基金會協助，慈濟開放三重靜思堂提供受災戶安住，並動員志工緊急投入關懷行動。

根據新北市政府社會局最新統計，截至1月7日上午8時，此次事件受災撤離總計64戶、162人。其中23戶64人安置於慈濟三重靜思堂，19戶48人安置於名爵汽車旅館，其餘22戶50人則選擇依親。面對家園損毀突如其來的變故，慈濟北區總務處同仁與志工通力合作，除了提供臨時安置場所，更貼心考量長者需求，視庫存情況提供福慧床，讓年長者能獲得較為舒適的休息環境。

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天氣寒冷，志工準備環保毛毯提供給災戶使用，三重區志工立即編組動員來到園區，協助受災居民報到，逐一登記入住名單，備妥相關物資及民生盥洗用品等，齊心協助讓受災驚惶的民眾先安住下來。

1月7日清晨，志工貼心為受災居民準備早餐；慈濟基金會顏博文執行長率副執行長們，前往三重靜思堂關心，了解現況並指示後續援助方向。慈濟基金會表示，將與政府單位保持密切聯繫，共同協助受災民眾度過難關。