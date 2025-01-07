　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

三重建地釀民宅倒塌　慈濟開放靜思堂收容受災戶

▲▼三重民宅倒塌，慈濟三重靜思堂開放收容受災戶，並動員志工緊急投入關懷行動。（圖／慈濟提供）

文／林佳予　圖／慈濟基金會提供

新北市三重區六張街一處建案工地開挖，造成鄰房嚴重傾斜，1月6日晚間8時45分其中一棟建物突然倒塌，新北市政府工務局連夜拆除，進而撤離周邊住戶，由於受災戶眾多，附近飯店收容空間不足，新北市府尋求慈濟基金會協助，慈濟開放三重靜思堂提供受災戶安住，並動員志工緊急投入關懷行動。

▲▼三重民宅倒塌，慈濟三重靜思堂開放收容受災戶，並動員志工緊急投入關懷行動。（圖／慈濟提供）

根據新北市政府社會局最新統計，截至1月7日上午8時，此次事件受災撤離總計64戶、162人。其中23戶64人安置於慈濟三重靜思堂，19戶48人安置於名爵汽車旅館，其餘22戶50人則選擇依親。面對家園損毀突如其來的變故，慈濟北區總務處同仁與志工通力合作，除了提供臨時安置場所，更貼心考量長者需求，視庫存情況提供福慧床，讓年長者能獲得較為舒適的休息環境。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼三重民宅倒塌，慈濟三重靜思堂開放收容受災戶，並動員志工緊急投入關懷行動。（圖／慈濟提供）

天氣寒冷，志工準備環保毛毯提供給災戶使用，三重區志工立即編組動員來到園區，協助受災居民報到，逐一登記入住名單，備妥相關物資及民生盥洗用品等，齊心協助讓受災驚惶的民眾先安住下來。

1月7日清晨，志工貼心為受災居民準備早餐；慈濟基金會顏博文執行長率副執行長們，前往三重靜思堂關心，了解現況並指示後續援助方向。慈濟基金會表示，將與政府單位保持密切聯繫，共同協助受災民眾度過難關。

▲▼三重民宅倒塌，慈濟三重靜思堂開放收容受災戶，並動員志工緊急投入關懷行動。（圖／慈濟提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
疑為「兩個女人」越獄！　王天佑被逮秒喊：後悔了
快訊／永和女超商前遭猛刺！　兇嫌逃逸中
快訊／撞死運將　邱軍現身了！
吳奇隆「名下大陸公司全沒了」！　被爆與劉詩詩婚變分產
退警月領7.4萬！　柯建銘「當然提釋憲」：難道會坐以待斃嗎？
快訊／又增2人染麻疹！　16人確診「接觸者破3千」
藍綠共識大罷免　綠委嗆藍「倒閣就好」：我們38席陪你重選
快訊／流感上竄！單周湧12.7萬人就醫　爆43例重症創本季新
拒絕一起玩遊戲！棒球名校高三生遭搏擊連打20拳　臉腫牙斷吐血
快訊／邱軍今被傳喚出庭
ET民調／78%民眾預期物價持續上漲　近3成喊每月入不敷出

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台鐵公司化後首招百名列車駕駛「起薪41K」　3車站辦招募說明會

台人行李貼「我不是中國人」貼紙！日本地勤笑了...600萬網友熱議

台灣旅客注意！8日起入境英國或轉機　要花410元申請ETA

爆紅洗碗文被炎上！醫曝「逃避家事」恐怖下場：要了配偶的命

中華郵政i郵購推「32檔水果禮盒」挺小農　售價估便宜1成　

今年首例屈公病！印尼船員入境高雄體溫過高　機場篩出直送醫院

醫院麻疹又增2人！累積16人染病　「接觸者破3千」創五年新高

麻疹男南下台中臻愛會館吃尾牙4.5hrs　衛生局：五大症狀速就醫

小3男童上課老是打瞌睡！醫一檢查見「2症狀」嘆：糖尿病了

六龜高中生逆境中上「台大社會系」遭諷　雄中校長跳出來相挺

#邱軍 撞亡計程車運將！撞擊畫面曝光

#林昱珉 赴宜蘭當12天補充兵！ 新北府前廣場搭巴士前往 #服役

警開槍畫面曝！男掛假車牌拒檢逆向狂飆　中彈才停下

#三重 傾斜民宅20：49突倒下！住戶來不及取貴重物品痛哭

歌手 #邱軍 開車撞死 #小黃運將 ！　疑酒駕 #肇逃 2天才到案

邱軍撞死計程車司機「肇逃2天」　照常上工唱跨年：一起變更好

三重傾斜民宅「20：49突然倒下」　住戶來不及取物痛哭！

#邱軍 撞亡運將稱「以為石頭」　家屬怒嗆肇逃：是不是人啊

#三重 民宅傾斜災情惡化！牆、地斷裂擴大撤離14戶

成毅「在哪跌倒就在哪社交」

台鐵公司化後首招百名列車駕駛「起薪41K」　3車站辦招募說明會

台人行李貼「我不是中國人」貼紙！日本地勤笑了...600萬網友熱議

台灣旅客注意！8日起入境英國或轉機　要花410元申請ETA

爆紅洗碗文被炎上！醫曝「逃避家事」恐怖下場：要了配偶的命

中華郵政i郵購推「32檔水果禮盒」挺小農　售價估便宜1成　

今年首例屈公病！印尼船員入境高雄體溫過高　機場篩出直送醫院

醫院麻疹又增2人！累積16人染病　「接觸者破3千」創五年新高

麻疹男南下台中臻愛會館吃尾牙4.5hrs　衛生局：五大症狀速就醫

小3男童上課老是打瞌睡！醫一檢查見「2症狀」嘆：糖尿病了

六龜高中生逆境中上「台大社會系」遭諷　雄中校長跳出來相挺

台鐵公司化後首招百名列車駕駛「起薪41K」　3車站辦招募說明會

芳苑社區活動中心突竄火！消防出動搶救　梯間雜物全燒了

TPBL雲豹高錦瑋力壓林書豪！「洋將等級」數據榮獲12月MVP

民眾看漲房價比例僅剩16%　26%憂貸款成數不足

小吃店老闆+股東運毒　安排泰女假觀光「藏14公斤大麻」入境

台人行李貼「我不是中國人」貼紙！日本地勤笑了...600萬網友熱議

快訊／新北永和超商前凶殺案！男猛刺女友逃逸　她送加護搶救

台灣旅客注意！8日起入境英國或轉機　要花410元申請ETA

爆紅洗碗文被炎上！醫曝「逃避家事」恐怖下場：要了配偶的命

去機場「這樣穿」過安檢超NG！美當局也認證　點名3設計

18歲少女遭下藥「全身扭曲失控」　臉歪手指像雞爪4小時...驚悚片曝

生活熱門新聞

婆婆下令「輪流住院照顧大姑」　媳當場擊落！千人拍手

「急診上班請戴N95」醫護嘆：又要窒息了

仁川機場「狂傳一票災情」　台灣旅客勸世：沒趕上飛機

寒流失蹤？專家：恐冬天都不來

交往8年分手！隔2個月「男生要結婚」她錯愕

翻身！　4星座2025苦盡甘來

台積電開嘉義職缺！「無經驗可」平均年薪70萬以上

韓職啦啦隊女王排名出爐！　李珠珢僅第三、李多慧第四

把握好天氣！　下波更強「非常濕冷」

快訊／13縣市低溫特報！大陸冷氣團+輻射冷卻　急凍跌破10度

日本免稅店「台人結帳1舉動」...她大讚

一票年輕人氣到「流行改戴有線耳機」！粉專曝原因

一殯拆完先曬地2年　里長曝：輝達有興趣

今晨4.2℃！　「入冬最強冷空氣」轉雨時間曝

更多熱門

相關新聞

即／建商挖倒三重民宅　2危樓連夜夷平

即／建商挖倒三重民宅　2危樓連夜夷平

新北市三重區六張街新建案「莘聖沐光居」工地，昨（6日）開挖地下室造成兩側鄰房傾斜龜裂，其中受損的184號公寓昨晚8點49分突然倒塌，另一棟190號也嚴重傾斜。對此，新北市工務局派員連夜拆除2棟危險建築物，並於今早拆除完畢，目前64戶162人已疏散，並持續安置撤離住戶，後續將持續調查事故原因，並清理現場廢棄物，以確保周邊居民安全。

憂小基地危老案成地雷　專家：需更專業監測與預防措施

憂小基地危老案成地雷　專家：需更專業監測與預防措施

莘聖建設第一案就出包　起底女董曾言：人與人間「信任最重要」

莘聖建設第一案就出包　起底女董曾言：人與人間「信任最重要」

見民宅被挖垮！老公寓住戶嘆：希望壓死我

見民宅被挖垮！老公寓住戶嘆：希望壓死我

空拍畫面曝光！三重民宅倒塌慘淪碎石堆

空拍畫面曝光！三重民宅倒塌慘淪碎石堆

關鍵字：

三重慈濟靜思堂

讀者迴響

熱門新聞

即／三重傾斜民宅倒下！住戶來不及取物痛哭

KTV包廂變刑場！他被暴打「眼球掉地」慘失明

建商挖垮民宅！三重受災戶悲控損失千萬

婆婆下令「輪流住院照顧大姑」　媳當場擊落！千人拍手

警察年改三讀　所得替代率80％、退警月領7.4萬「比部會次長高」

不只邱軍！這「2藝人」也曾酒駕撞死人

即／王天佑「綠島逃獄7.5hrs」　藏匿地點曝光

快訊／邱軍撞死運將持續神隱…媽媽道歉

「急診上班請戴N95」醫護嘆：又要窒息了

北市獸父警「7年性侵348次」！女兒慘淪酒後洩慾機器

高雄女不信被詐騙！騙警察慘賠5627萬

北韓恐在首爾引爆核彈！屍體蒸發200萬人死傷

美女主播變「性治療師」　日接4客月薪6位數

西藏6.8地震已致32死　居民嚇：被搖醒

百萬網紅媽一屍2命　吃晚餐噎到窒息亡

更多

最夯影音

更多

#邱軍 撞亡計程車運將！撞擊畫面曝光

#林昱珉 赴宜蘭當12天補充兵！ 新北府前廣場搭巴士前往 #服役

警開槍畫面曝！男掛假車牌拒檢逆向狂飆　中彈才停下

#三重 傾斜民宅20：49突倒下！住戶來不及取貴重物品痛哭

歌手 #邱軍 開車撞死 #小黃運將 ！　疑酒駕 #肇逃 2天才到案

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面