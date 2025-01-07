　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

三重民宅倒塌！出包建商資本額2200萬　住保會：受災戶恐只能合建

▲▼ 三重六張街,工地,塌陷 。（圖／記者項瀚攝）

▲三重建案工地「莘聖沐光居」出包，造成鄰房倒塌。（圖／記者項瀚攝）

記者劉人豪／新北報導

新北市三重區六張街工地昨（6）日開挖地下室，造成兩側鄰房傾斜龜裂，儘管市府進行緊急灌水及灌漿，184號公寓仍倒塌，而另一棟190號則嚴重傾斜。北市政府工務局表示，會確認是否因地下水位問題或施工疏失引發事故，嚴格調查並依法追究責任。對此，住宅消保會表示，該建商資本額僅2200萬，與建商合建或許是受災戶最好的方式，但後續仍要有強力監督單位以及市府的審慎評估。

住保會顧問吳翃毅表示，從昨天（6日）一早傳出傾斜到晚間突然鄰房受波及倒塌，很有可能是地下擋土設施設計失當，或是未按擋土措施圖說施工及施工各項監測沒落實，但實際災損原因則需做鄰損鑑定才能確定是致災原因。吳翃毅表示，從相關訊息來看，案場實際監測水位和測量公司提供的水位有3米多落差，當時已開挖6.4米後出狀況，來不及補救，無法即時預防災情，再者建案開挖的回撐可能也沒有落實，土壓瞬間解壓的狀況才會這麼快倒。

雖然建商表示會負起責任，但重點來了，莘聖建設公司資本額為2200萬，和去年的基泰大直鄰損案（上市櫃建商）相比較，光看資本，災損戶最無奈只能選擇與建商合建，否則建商將公司放給他倒，災損戶恐將求償無門。最後，他怒嘆，「除非建商很負責任，而且還有很多其他資金，受災戶很難跟他賭概率！大概就是只能合建了啦！」

▲▼新北市三重區六張街工地開挖不慎，導致鄰近住宅倒塌。空拍畫面。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲三重六張街新建案「莘聖沐光居」工地，昨日晚間右側鄰房突倒塌。（圖／記者黃彥傑翻攝）

吳翃毅分析，目前情況看起來，因為建商以資本身分作為起造人 ，容易以投資報酬考量為優先，若案件經驗不足，通常較為缺乏專業管理及判斷能力，在目前營造造價行情偏高的環境，容易忽略地下開挖工程的重要性，而容易造成鄰損甚至嚴重災損。

面對在地建商，最現實的問題就是資本額不大，若災損戶要提賠償，建商有誠意想賠，實際情況是賠得起嗎？就算最後他們提告建商求償，建商喊倒就倒，所謂的賠償更是沒有保障。

吳翃毅無奈表示，以現實層面來看，建議是由此建商以合建方式替災損戶重建，但因為災損原因一定存在設計強度不足或是營造管理的失當，恐此建商不具備專業管理能力。但未來若能達成合建協議，必須透過一家有執行經驗充足以專業工程及監造為主要目標的專業團隊，比如PCM顧問公司或是專業建經公司，來確保後續合建建造過程不會再次發生相關災損事件。

▲▼三重六張街184號受損倒塌、190號建築物已於昨天晚上起連夜拆除，早上已經拆除完畢。工務局局長馮兆麟率同仁及技師坐鎮指揮 。（圖／新北市政府工務局提供）

▲三重六張街184號受損倒塌、190號建築物已於昨天晚上起連夜拆除，早上已經拆除完畢。工務局局長馮兆麟率同仁及技師坐鎮指揮 。（圖／新北市政府工務局提供）

至於建案位於巷弄中，加上三重地下水位高，還有地質多屬砂層，建築師陳逸軒說明，如果是砂質土，開挖作業遇到地下水位（水壓）高，則可能產生沙湧，造成鄰房土壤流失。若是黏土層，則可能因為鄰棟距離過近側向土壓過高，造成開挖面隆起，引起開挖回撐系統失效，擋土設施崩解，最後就是不樂見的損及鄰房情況。

陳逸軒表示，建案開挖前，除了要做好鑽探作業及土質分析，依據土壤狀況及開挖深度，由結構技師設計適合的開挖擋土措施。開工前應落實鄰房鑑定了解鄰房的實際狀況，鄰房部分建議做好開挖前拖基措施，施工時應按結構設計圖說確實施工，施工中要落實各項傾斜、水位、鄰房監測，做好最好的預防，避免無法預測的情況發生。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
陸男星失蹤3天找到了！人在緬甸被發現
獨／全台首座「智能監獄」爆爛尾！已罰4億元
快訊／西藏強震增至53死！　習近平發聲
三重民宅倒塌！建商資本額2200萬　住保會：受災戶恐只能合建
西藏6.8地震！珠峰大本營劇烈晃動　遊客開車一路狂搖
獨／邱軍撞死小黃司機！《華麗計程車行》週末要重播　電視台發聲
快訊／黃仁勳報明牌！上市大廠午盤後急拉狂漲
快訊／西藏6.8強震已32死！　殘骸畫面曝
ET民調／78%民眾預期物價持續上漲　近3成喊每月入不敷出

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

么弟遭邱軍撞死！二哥悲曝「6兄弟剩2人」：上個月才送走老四

北市信義區開發案「需要很多靈骨塔」　詐團5人騙4300萬下場曝

調查局103位新任調查官結業　賴清德3點期許：秉持邪不勝正信念

金湖路口2車對撞！門內凹、車頭毀　2駕駛受傷「1人一度受困」

三重民宅倒塌！出包建商資本額2200萬　住保會：受災戶恐只能合建

獨／花納稅人23.7億蓋出「智障外役監」　拖2年遙控門還手動操作

獨／全台首座智能監獄爆爛尾！缺失一籮筐　八德外役監：已罰4億

東西放店外不見了！彰化男與店家爆口角　見警到場開溜原因曝

快訊／建商挖倒三重民宅！2危樓連夜夷平　緊急安置62戶162人

路過鄰女住處「手機伸窗口」偷拍裸照被抓包　色男認罪下場曝

#邱軍 撞亡計程車運將！撞擊畫面曝光

#林昱珉 赴宜蘭當12天補充兵！ 新北府前廣場搭巴士前往 #服役

警開槍畫面曝！男掛假車牌拒檢逆向狂飆　中彈才停下

#三重 傾斜民宅20：49突倒下！住戶來不及取貴重物品痛哭

歌手 #邱軍 開車撞死 #小黃運將 ！　疑酒駕 #肇逃 2天才到案

邱軍撞死計程車司機「肇逃2天」　照常上工唱跨年：一起變更好

三重傾斜民宅「20：49突然倒下」　住戶來不及取物痛哭！

#邱軍 撞亡運將稱「以為石頭」　家屬怒嗆肇逃：是不是人啊

#三重 民宅傾斜災情惡化！牆、地斷裂擴大撤離14戶

成毅「在哪跌倒就在哪社交」

么弟遭邱軍撞死！二哥悲曝「6兄弟剩2人」：上個月才送走老四

北市信義區開發案「需要很多靈骨塔」　詐團5人騙4300萬下場曝

調查局103位新任調查官結業　賴清德3點期許：秉持邪不勝正信念

金湖路口2車對撞！門內凹、車頭毀　2駕駛受傷「1人一度受困」

三重民宅倒塌！出包建商資本額2200萬　住保會：受災戶恐只能合建

獨／花納稅人23.7億蓋出「智障外役監」　拖2年遙控門還手動操作

獨／全台首座智能監獄爆爛尾！缺失一籮筐　八德外役監：已罰4億

東西放店外不見了！彰化男與店家爆口角　見警到場開溜原因曝

快訊／建商挖倒三重民宅！2危樓連夜夷平　緊急安置62戶162人

路過鄰女住處「手機伸窗口」偷拍裸照被抓包　色男認罪下場曝

快訊／台股收盤大漲103.56點　台積電漲5元至1130

頂規179萬！台灣「Volvo EX30休旅」接單價曝光　首波恐只有雙馬達

么弟遭邱軍撞死！二哥悲曝「6兄弟剩2人」：上個月才送走老四

八點檔搞笑綠葉形象反轉！　「砸萬元訂製唐裝」自學把脈演中醫師

雷根總統基金會訪民進黨　關心「疑美」、「疑軍」、「疑賴」論

「戰死兒子」2年後打電話來！　烏克蘭媽媽一聽淚崩：他要回家了

斗六慈濟醫院慶六周年　結合雲林整篩守護鄉親健康

劉以豪吃飯要母親親手餵！　「超廢媽寶」惹怒柯佳嬿：我要離婚

麻疹患者台中、高雄趴趴走！　足跡全曝光

北市信義區開發案「需要很多靈骨塔」　詐團5人騙4300萬下場曝

社會熱門新聞

即／三重傾斜民宅倒下！住戶來不及取物痛哭

即／王天佑「綠島逃獄7.5hrs」　藏匿地點曝光

建商挖垮民宅！三重受災戶悲控損失千萬

KTV包廂變刑場！他被暴打「眼球掉地」慘失明

高雄女不信被詐騙！騙警察慘賠5627萬

北市獸父警「7年性侵348次」！女兒慘淪酒後洩慾機器

空拍畫面曝光！三重民宅倒塌慘淪碎石堆

柯文哲「滅證清單」曝光　不只要橘子出境

拐綁「台灣豬仔」新惡招！　60人泰國失聯淪禁臠

陳智菡對話咬死柯文哲　木可金流串供新鐵證

免簽開後門！　泰女大舉來台賣淫

即／綠島毒販王天佑越獄　晚間自行回到監獄

屏東男堤防晨跑…慘遭狗群狂咬「生殖器撕裂」

即／三重民宅倒塌！侯友宜：絕對追究責任

更多熱門

相關新聞

即／建商挖倒三重民宅　2危樓連夜夷平

即／建商挖倒三重民宅　2危樓連夜夷平

新北市三重區六張街新建案「莘聖沐光居」工地，昨（6日）開挖地下室造成兩側鄰房傾斜龜裂，其中受損的184號公寓昨晚8點49分突然倒塌，另一棟190號也嚴重傾斜。對此，新北市工務局派員連夜拆除2棟危險建築物，並於今早拆除完畢，目前64戶162人已疏散，並持續安置撤離住戶，後續將持續調查事故原因，並清理現場廢棄物，以確保周邊居民安全。

三重民宅倒塌！她深夜「帶貓咪急撤離」　苦主卻激讚1事

三重民宅倒塌！她深夜「帶貓咪急撤離」　苦主卻激讚1事

見民宅被挖垮！老公寓住戶嘆：希望壓死我

見民宅被挖垮！老公寓住戶嘆：希望壓死我

即／三重民宅倒塌！侯友宜：絕對追究責任

即／三重民宅倒塌！侯友宜：絕對追究責任

花蓮中山路4樓鷹架倒塌！23歲女遭砸送醫

花蓮中山路4樓鷹架倒塌！23歲女遭砸送醫

關鍵字：

三重工地災情倒塌地下水位建商監督建築安全

讀者迴響

熱門新聞

即／三重傾斜民宅倒下！住戶來不及取物痛哭

婆婆下令「輪流住院照顧大姑」　媳當場擊落！千人拍手

即／王天佑「綠島逃獄7.5hrs」　藏匿地點曝光

建商挖垮民宅！三重受災戶悲控損失千萬

KTV包廂變刑場！他被暴打「眼球掉地」慘失明

不只邱軍！這「2藝人」也曾酒駕撞死人

高雄女不信被詐騙！騙警察慘賠5627萬

北市獸父警「7年性侵348次」！女兒慘淪酒後洩慾機器

警察年改三讀　所得替代率80％、退警月領7.4萬「比部會次長高」

快訊／邱軍撞死運將持續神隱…媽媽道歉

「急診上班請戴N95」醫護嘆：又要窒息了

北韓恐在首爾引爆核彈！屍體蒸發200萬人死傷

美女主播變「性治療師」　日接4客月薪6位數

百萬網紅媽一屍2命　吃晚餐噎到窒息亡

「夫妻都得肺癌」原因曝　醫：這家庭發生什麼事

更多

最夯影音

更多

#邱軍 撞亡計程車運將！撞擊畫面曝光

#林昱珉 赴宜蘭當12天補充兵！ 新北府前廣場搭巴士前往 #服役

警開槍畫面曝！男掛假車牌拒檢逆向狂飆　中彈才停下

#三重 傾斜民宅20：49突倒下！住戶來不及取貴重物品痛哭

歌手 #邱軍 開車撞死 #小黃運將 ！　疑酒駕 #肇逃 2天才到案

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面