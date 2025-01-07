三重民宅倒塌！出包建商資本額2200萬　住保會：受災戶恐只能合建

▲三重建案工地「莘聖沐光居」出包，造成鄰房倒塌。（圖／記者項瀚攝）

記者劉人豪／新北報導

新北市三重區六張街工地昨（6）日開挖地下室，造成兩側鄰房傾斜龜裂，儘管市府進行緊急灌水及灌漿，184號公寓仍倒塌，而另一棟190號則嚴重傾斜。北市政府工務局表示，會確認是否因地下水位問題或施工疏失引發事故，嚴格調查並依法追究責任。對此，住宅消保會表示，該建商資本額僅2200萬，與建商合建或許是受災戶最好的方式，但後續仍要有強力監督單位以及市府的審慎評估。

住保會顧問吳翃毅表示，從昨天（6日）一早傳出傾斜到晚間突然鄰房受波及倒塌，很有可能是地下擋土設施設計失當，或是未按擋土措施圖說施工及施工各項監測沒落實，但實際災損原因則需做鄰損鑑定才能確定是致災原因。吳翃毅表示，從相關訊息來看，案場實際監測水位和測量公司提供的水位有3米多落差，當時已開挖6.4米後出狀況，來不及補救，無法即時預防災情，再者建案開挖的回撐可能也沒有落實，土壓瞬間解壓的狀況才會這麼快倒。

雖然建商表示會負起責任，但重點來了，莘聖建設公司資本額為2200萬，和去年的基泰大直鄰損案（上市櫃建商）相比較，光看資本，災損戶最無奈只能選擇與建商合建，否則建商將公司放給他倒，災損戶恐將求償無門。最後，他怒嘆，「除非建商很負責任，而且還有很多其他資金，受災戶很難跟他賭概率！大概就是只能合建了啦！」

▲三重六張街新建案「莘聖沐光居」工地，昨日晚間右側鄰房突倒塌。（圖／記者黃彥傑翻攝）

吳翃毅分析，目前情況看起來，因為建商以資本身分作為起造人 ，容易以投資報酬考量為優先，若案件經驗不足，通常較為缺乏專業管理及判斷能力，在目前營造造價行情偏高的環境，容易忽略地下開挖工程的重要性，而容易造成鄰損甚至嚴重災損。

面對在地建商，最現實的問題就是資本額不大，若災損戶要提賠償，建商有誠意想賠，實際情況是賠得起嗎？就算最後他們提告建商求償，建商喊倒就倒，所謂的賠償更是沒有保障。

吳翃毅無奈表示，以現實層面來看，建議是由此建商以合建方式替災損戶重建，但因為災損原因一定存在設計強度不足或是營造管理的失當，恐此建商不具備專業管理能力。但未來若能達成合建協議，必須透過一家有執行經驗充足以專業工程及監造為主要目標的專業團隊，比如PCM顧問公司或是專業建經公司，來確保後續合建建造過程不會再次發生相關災損事件。

▲三重六張街184號受損倒塌、190號建築物已於昨天晚上起連夜拆除，早上已經拆除完畢。工務局局長馮兆麟率同仁及技師坐鎮指揮 。（圖／新北市政府工務局提供）

至於建案位於巷弄中，加上三重地下水位高，還有地質多屬砂層，建築師陳逸軒說明，如果是砂質土，開挖作業遇到地下水位（水壓）高，則可能產生沙湧，造成鄰房土壤流失。若是黏土層，則可能因為鄰棟距離過近側向土壓過高，造成開挖面隆起，引起開挖回撐系統失效，擋土設施崩解，最後就是不樂見的損及鄰房情況。

陳逸軒表示，建案開挖前，除了要做好鑽探作業及土質分析，依據土壤狀況及開挖深度，由結構技師設計適合的開挖擋土措施。開工前應落實鄰房鑑定了解鄰房的實際狀況，鄰房部分建議做好開挖前拖基措施，施工時應按結構設計圖說確實施工，施工中要落實各項傾斜、水位、鄰房監測，做好最好的預防，避免無法預測的情況發生。