雷根總統基金會訪民進黨　關心「疑美」、「疑軍」、「疑賴」論

▲美「雷根總統基金會」拜訪民進黨中央。（圖／民進黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

美國「雷根總統基金會暨紀念中心」（RRPFI）會長兼執行長楚里歐（David Trulio）及訪團昨（6日）下午拜訪民進黨。雙方針對台海情勢、強化國防交換意見，對於訪團關注青年族群對美觀感、中國滲透等議題。民進黨發言人韓瑩表示，中國利用複合手法、多元管道，在台灣散播「疑美」、「疑軍」、「疑賴」論點，政府與民進黨將持續努力，做好宣傳說明工作，讓國人能夠提高對中國滲透的警覺意識。

國際部主任陳文昊表示，歡迎楚里歐會長以及訪團繼2023年後再度訪台，此舉展現對台灣的重視。訪團訪台正值國內政治紛擾之際，國民黨、民眾黨甫以多數暴力、沒收民主討論的方式，強行通過《選罷法》、《憲訴法》與《財劃法》修法，其中《財劃法》將使中央政府1年減少3757億元預算，不僅將直接威脅各項減輕年輕人負擔的社會福利措施，也可能影響至關重要的國防預算。

陳文昊指出，增加國防預算是因應中國日益增長的威脅的必要之舉，目前鄰近國家，包括日本韓國都是逐年增加，藍白兩黨選前都曾表態支持國防預算，現在卻在立法院意圖刪減潛艦國造預算等，大玩兩面手法，全國民眾都會認真檢視。而民進黨作為最強力守護台灣的政黨，將持續秉持雷根「和平靠實力」的信念，積極推動國防自主，持續提升國防實力，並強化與民主夥伴的合作。

韓瑩則表示，前總統蔡英文過去兩度參訪雷根圖書館，她皆以記者身分隨行，並在2023年見證與時任議長麥卡錫之「蔡麥會」。這幾年台灣積極落實國防自主，韓瑩感謝美國政府落實對台軍售常態化，未來也希望持續深化雙邊安全夥伴關係。

針對訪團關心青年族群對於美國的觀感以及中國滲透議題，韓瑩指出，國安局於日前揭露中國利用複合手法、多元管道，在台灣散播「疑美」、「疑軍」、「疑賴」論點，企圖削弱國人對國家信心近一步影響國安，近期更積極透過社群、收買網紅KOL等方式，對台進行認知作戰，政府與民進黨將持續努力，做好宣傳說明工作，讓國人能夠提高對中國滲透的警覺意識。