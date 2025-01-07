日本人出國「首選是台灣」！Cheap揭真相笑了：根本不出國

▲示意圖，與本文無關。（圖／桃機公司提供）

記者鄺郁庭／綜合報導

觀光署2024年底曾公布，截至12月3日，來台國際旅客已超過700萬人次，其中日本旅客重回來台客源市場冠軍寶座，約118萬人次。對此，百萬網紅Cheap就在粉專分享「好消息」：日本旅行社做網路調查，台灣是日本人出國首選。可他話鋒一轉，「壞消息：日本人根本不出國」，引發話題。

Cheap在粉專以「日本人為啥愛來台灣？」為題發文，根據日本旅行社的網路調查，台灣是日本人出國首選。然而，Cheap話鋒一轉：「好消息：日本旅行社做網路調查，台灣是日本人出國首選。壞消息：日本人根本不出國。」並點出日本護照持有率僅17%，人均出國率5%，與台灣分別為68%和84%的高數字形成鮮明對比。

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Cheap回憶15年前翻譯過一篇日文文章，描述日本人為何喜歡台灣：距離近、有漢字、治安好、人民友善、便宜、還有人會說日文。他指出，該篇文章是在寫「台灣有一種台味」，有濃濃的「但文章印象最深的是，說台灣有濃濃的懷舊昭和感，「印象深刻的是說喜歡台灣的空氣，那種汽機車排出來的。」

不過，Cheap指出，近年來台灣的日本觀光客減少，主因是日圓貶值、出國費用增加、以及台灣住宿價格上升。加上許多日本遊客屬於「一次客」，三十年來「故宮、中正紀念堂、九份」的行程變化不大，吸引力下降。

對比之下，日本本身就是旅遊大國，擁有豐富多樣的景點與高品質的旅遊設施，「從北海道到沖繩，每個地方都有自己的獨特性，不會到哪都看到骰子牛、千篇一律的老街」、「經營和維護方面非常用心，品質極高，交通便利，新幹線、地方鐵路、巴士、飛機形成綿密的交通網。」

Cheap列舉多個例子，包括北海道富良野的薰衣草田、小樽運河的浪漫歐洲風情、山形藏王的神奇樹冰等、日本神山富士山等等。最後直呼，「這些景點，丟Google看看圖片，難怪日本人不愛出國。」

貼文引發討論，「別說日本人，連香港人現在也覺得台灣不便宜…」、「對於自助旅客來說，日本真的是很容易玩上癮的地方，治安好、公共交通便利，基礎設施也相對完善」、「台灣的多樣性真的太低了」、「以前聽到外國人喜歡台灣我都會歡迎他們來，現在都會請他們務必留意交通問題」、「其實台灣並不是沒有可以吸引外國人的觀光條件，只是自己在經營管理上搞爛掉。」