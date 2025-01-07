　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

日本人出國「首選是台灣」！Cheap揭真相笑了：根本不出國

▲▼凱米颱風遠離，桃園機場今午後陸續恢復疏運。（圖／桃機公司提供）

▲示意圖，與本文無關。（圖／桃機公司提供）

記者鄺郁庭／綜合報導

觀光署2024年底曾公布，截至12月3日，來台國際旅客已超過700萬人次，其中日本旅客重回來台客源市場冠軍寶座，約118萬人次。對此，百萬網紅Cheap就在粉專分享「好消息」：日本旅行社做網路調查，台灣是日本人出國首選。可他話鋒一轉，「壞消息：日本人根本不出國」，引發話題。

Cheap在粉專以「日本人為啥愛來台灣？」為題發文，根據日本旅行社的網路調查，台灣是日本人出國首選。然而，Cheap話鋒一轉：「好消息：日本旅行社做網路調查，台灣是日本人出國首選。壞消息：日本人根本不出國。」並點出日本護照持有率僅17%，人均出國率5%，與台灣分別為68%和84%的高數字形成鮮明對比。

[廣告]請繼續往下閱讀...

Cheap回憶15年前翻譯過一篇日文文章，描述日本人為何喜歡台灣：距離近、有漢字、治安好、人民友善、便宜、還有人會說日文。他指出，該篇文章是在寫「台灣有一種台味」，有濃濃的「但文章印象最深的是，說台灣有濃濃的懷舊昭和感，「印象深刻的是說喜歡台灣的空氣，那種汽機車排出來的。」

不過，Cheap指出，近年來台灣的日本觀光客減少，主因是日圓貶值、出國費用增加、以及台灣住宿價格上升。加上許多日本遊客屬於「一次客」，三十年來「故宮、中正紀念堂、九份」的行程變化不大，吸引力下降。

對比之下，日本本身就是旅遊大國，擁有豐富多樣的景點與高品質的旅遊設施，「從北海道到沖繩，每個地方都有自己的獨特性，不會到哪都看到骰子牛、千篇一律的老街」、「經營和維護方面非常用心，品質極高，交通便利，新幹線、地方鐵路、巴士、飛機形成綿密的交通網。」

Cheap列舉多個例子，包括北海道富良野的薰衣草田、小樽運河的浪漫歐洲風情、山形藏王的神奇樹冰等、日本神山富士山等等。最後直呼，「這些景點，丟Google看看圖片，難怪日本人不愛出國。」

貼文引發討論，「別說日本人，連香港人現在也覺得台灣不便宜…」、「對於自助旅客來說，日本真的是很容易玩上癮的地方，治安好、公共交通便利，基礎設施也相對完善」、「台灣的多樣性真的太低了」、「以前聽到外國人喜歡台灣我都會歡迎他們來，現在都會請他們務必留意交通問題」、「其實台灣並不是沒有可以吸引外國人的觀光條件，只是自己在經營管理上搞爛掉。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
黃仁勳化身「美國隊長」召喚雷神槌　新顯卡甜甜價曝光全場嗨翻
黃仁勳一上台問「喜歡我的夾克嗎」　驚人價格曝
KTV包廂變刑場！他被暴打「眼球掉地」慘失明
黃仁勳穿新皮衣！　「霸氣升級」超閃亮
不只邱軍！這「2藝人」也曾酒駕撞死人
快訊／iOS 18.2.1緊急上線「修復重要錯誤」　蘋果籲所
快訊／韓星第一人！太妍3／16唱進大巨蛋
邱軍撞死人神隱沒道歉　家屬僅接到「一通電話」談和解
快訊／西藏6.8地震「大量房屋倒塌」！　已有人身亡
杜魯道請辭！　川普再酸「加拿大可當美國第51州」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

斷捨離100件清單　讓2025年人生變得開闊！

軍公教加薪3%「還沒領到」　公職板網友曝實際狀況：以前也差不多

黃仁勳皮衣「霸氣升級」超閃亮！　大票粉絲讚翻：太帥啦

55688 App攜手達人網推「上千專家服務」　按摩到府最夯

日本人出國「首選是台灣」！Cheap揭真相笑了：根本不出國

農業部提禁養955種動物　昆蟲擾西痛批：烏賊戰術操弄對立

強烈冷氣團周四報到「最冷時間曝」　高山3時段有望追雪

老婆看節目吵逛寧夏夜市　地瓜球攤「小包50、大包80」他傻了

快訊／3縣市低溫特報！大陸冷氣團及輻射冷卻影響　急凍跌破10度

三重民宅倒塌！她深夜「帶貓咪急撤離」　苦主卻激讚1事

#邱軍 撞亡計程車運將！撞擊畫面曝光

警開槍畫面曝！男掛假車牌拒檢逆向狂飆　中彈才停下

#林昱珉 赴宜蘭當12天補充兵！ 新北府前廣場搭巴士前往 #服役

#三重 傾斜民宅20：49突倒下！住戶來不及取貴重物品痛哭

歌手 #邱軍 開車撞死 #小黃運將 ！　疑酒駕 #肇逃 2天才到案

邱軍撞死計程車司機「肇逃2天」　照常上工唱跨年：一起變更好

三重傾斜民宅「20：49突然倒下」　住戶來不及取物痛哭！

#邱軍 撞亡運將稱「以為石頭」　家屬怒嗆肇逃：是不是人啊

成毅「在哪跌倒就在哪社交」

#三重 民宅傾斜災情惡化！牆、地斷裂擴大撤離14戶

斷捨離100件清單　讓2025年人生變得開闊！

軍公教加薪3%「還沒領到」　公職板網友曝實際狀況：以前也差不多

黃仁勳皮衣「霸氣升級」超閃亮！　大票粉絲讚翻：太帥啦

55688 App攜手達人網推「上千專家服務」　按摩到府最夯

日本人出國「首選是台灣」！Cheap揭真相笑了：根本不出國

農業部提禁養955種動物　昆蟲擾西痛批：烏賊戰術操弄對立

強烈冷氣團周四報到「最冷時間曝」　高山3時段有望追雪

老婆看節目吵逛寧夏夜市　地瓜球攤「小包50、大包80」他傻了

快訊／3縣市低溫特報！大陸冷氣團及輻射冷卻影響　急凍跌破10度

三重民宅倒塌！她深夜「帶貓咪急撤離」　苦主卻激讚1事

美國「蒜味帕瑪森風味粉」檢出致癌環氧乙烷！4批日本草莓農藥違規

台中14輛電動公車0元起標！最高只喊到2萬5　僅2輛中巴賣出

勝騎士續約剩下細節　獅領隊證實他已承諾冬盟「停機」

大愛台再爆黑幕！製作人揭高層「私下收受」：拍一檔戲買一棟房

大車隊兩千金攜手　55688新生活服務生態圈上千服務要讓業績增兩成

斷捨離100件清單　讓2025年人生變得開闊！

黃仁勳CES展化身「美國隊長」召喚雷神槌　新顯卡甜甜價曝光全場嗨翻

漫步SDGs法語世界故事繪本展　南勢國小親子共讀激發永續思考

軍公教加薪3%「還沒領到」　公職板網友曝實際狀況：以前也差不多

「小蜘蛛」湯姆霍蘭德下跪求婚成功　千黛亞5克拉鑽戒要650萬台幣

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

生活熱門新聞

婆婆下令「輪流住院照顧大姑」　媳當場擊落！千人拍手

寒流失蹤？專家：恐冬天都不來

交往8年分手！隔2個月「男生要結婚」她錯愕

把握好天氣！　下波更強「非常濕冷」

快訊／13縣市低溫特報！大陸冷氣團+輻射冷卻　急凍跌破10度

台積電開嘉義職缺！「無經驗可」平均年薪70萬以上

一殯拆完先曬地2年　里長曝：輝達有興趣

今晨4.2℃！　「入冬最強冷空氣」轉雨時間曝

「急診上班請戴N95」醫護嘆：又要窒息了

日本免稅店「台人結帳1舉動」...她大讚

韓職啦啦隊女王排名出爐！　李珠珢僅第三、李多慧第四

一票年輕人氣到「流行改戴有線耳機」！粉專曝原因

翻身！　4星座2025苦盡甘來

拜財神爺改用蛋捲！她曝2大含意：錢財一直來

更多熱門

相關新聞

新北迎蛇年！深澳贈春聯、碧潭揮毫

新北迎蛇年！深澳贈春聯、碧潭揮毫

隨農曆春節的腳步越來越近，新北市政府觀光旅遊局為迎接乙巳蛇年到來，在新北市風景區中策劃一系列充滿活力及年味活動，讓民眾提早迎來新春喜慶氛圍！今年在新北市瑞芳區深澳鐵道自行車及新店區碧潭風景特定區的贈春聯活動，充滿文化氣息贈桃符，為即將迎來的春節增添歡樂與祝福。

「綠色恐怖」操控民眾認知　讓台灣的自由民主蒙羞

「綠色恐怖」操控民眾認知　讓台灣的自由民主蒙羞

2025台東五大觀光活動日程公開

2025台東五大觀光活動日程公開

飛到日本「通關人潮景象」驚呆他！台人超自愛

飛到日本「通關人潮景象」驚呆他！台人超自愛

綠二決策種紛亂惡果　游盈隆：朝野互動再不改受害的是人民

綠二決策種紛亂惡果　游盈隆：朝野互動再不改受害的是人民

關鍵字：

台灣觀光日本旅客旅遊出國Cheap

讀者迴響

熱門新聞

即／三重傾斜民宅倒下！住戶來不及取物痛哭

婆婆下令「輪流住院照顧大姑」　媳當場擊落！千人拍手

即／王天佑「綠島逃獄7.5hrs」　藏匿地點曝光

建商挖垮民宅！三重受災戶悲控損失千萬

高雄女不信被詐騙！騙警察慘賠5627萬

北韓恐在首爾引爆核彈！屍體蒸發200萬人死傷

美女主播變「性治療師」　日接4客月薪6位數

「夫妻都得肺癌」原因曝　醫：這家庭發生什麼事

柯文哲「滅證清單」曝光　不只要橘子出境

百萬網紅媽一屍2命　吃晚餐噎到窒息亡

根本白吃！5保健食品「搭配禁忌」曝　營養師：都死翹翹了

寒流失蹤？專家：恐冬天都不來

拐綁「台灣豬仔」新惡招！　60人泰國失聯淪禁臠

陳智菡對話咬死柯文哲　木可金流串供新鐵證

交往8年分手！隔2個月「男生要結婚」她錯愕

更多

最夯影音

更多

#邱軍 撞亡計程車運將！撞擊畫面曝光

警開槍畫面曝！男掛假車牌拒檢逆向狂飆　中彈才停下

#林昱珉 赴宜蘭當12天補充兵！ 新北府前廣場搭巴士前往 #服役

#三重 傾斜民宅20：49突倒下！住戶來不及取貴重物品痛哭

歌手 #邱軍 開車撞死 #小黃運將 ！　疑酒駕 #肇逃 2天才到案

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面