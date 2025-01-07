美國會認證勝選　川普當選第47任總統

▲美國副總統賀錦麗與眾議院議長強生確認，川普成為第47任美國總統。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國國會6日在副總統賀錦麗（Kamala Harris）與眾議院議長強生（Mike Johnson）主持下，快速完成總統當選人川普（Donald Trump）的選舉人團票認證程序，確認川普獲得足夠選舉人票，將於兩週後依法再度就職，重返白宮。

依據美國憲法規定，總統選舉後需由國會參眾兩院聯席會議確認各州選舉人團票與全國選舉人團總票數，以正式認證正副總統當選人。6日程序進行順利，副總統賀錦麗僅用35分鐘便完成整個認證過程，展現美國聯邦制選舉制度的程序效率。

這次平穩的過程與四年前的同一天形成強烈對比。4年前的1月6日，時任總統川普拒絕接受選舉結果，其支持者在國會前集會後衝入國會山莊，阻撓拜登（Joe Biden）與賀錦麗的當選認證，引發震驚全球的暴力事件。此次會議則平穩完成，賀錦麗確認川普與副總統當選人范斯（JD Vance）獲得超過半數的選舉人團票，順利完成認證。

選舉結果顯示，川普獲得312張選舉人團票，而加州的賀錦麗則獲得226張。賀錦麗宣布結果時，同場的議長強生起立鼓掌，過程顯得和諧。這也顯示美國政治局勢雖仍充滿分歧，但選舉制度的穩定性再次得以維持。

值得注意的是，賀錦麗此次擔任會議主持人的情境與2001年時任副總統高爾（Al Gore）相似。高爾因最高法院判決接受競爭對手小布希（George W. Bush）勝選結果，也曾為其主持國會認證。如今，賀錦麗在政治尷尬的局面下完成相似任務，顯示美國民主制度的延續。