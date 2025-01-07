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美國首起「禽流感」病患死亡！　高風險患者養雞中鏢

▲▼養雞場,雞隻,禽流感。（圖／路透）

▲禽流感。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

美國路易斯安那州一名感染H5N1禽流感的患者於住院後不幸去世，這是美國首次報告因禽流感死亡的案例。根據路易斯安那州衛生部門的消息，該名患者於12月18日因接觸後院飼養的雞隻及野鳥感染病毒入院治療。

BBC報導，患者年齡超過65歲，而且有潛在的健康問題。根據美國疾病管制與預防中心（CDC），自今年4月以來，美國已有近70人感染禽流感，多數為農場工人；儘管如此，聯邦及州政府官員均表示，對一般公眾的風險仍然很低。

此次禽流感疫情自2022年在家禽中爆發以來，已造成美國近1.3億隻野生及家禽死亡，並使917個乳牛飼養場感染。CDC表示，從路易斯安那州患者體內取得的病毒基因數據顯示，該病毒屬於D1.1基因型，與近期在美國野鳥及家禽中檢測到的病毒，以及加拿大卑詩省和美國華盛頓州的人類病例相關，但不同於目前流行於美國乳牛的B3.13基因型。

路易斯安那州衛生部強調，雖然對一般公眾的公共健康風險仍低，但接觸鳥類、家禽或乳牛的人員，或是與之有休閒性接觸者，感染風險較高。

CDC指出，今年美國大多數禽流感病例均為輕症，常見症狀包括結膜炎（俗稱紅眼病）。然而，約翰霍普金斯健康安全中心學者阿達爾加（Amesh Adalja）指出，雖然美國H5N1病例普遍輕微，但該病毒在某些情況下具有引發重症甚至死亡的能力，此次路易斯安那州患者因年齡及健康狀況而屬於高風險群體。

獸醫暨公共衛生顧問漢森（Gail Hansen）表示，禽流感已在其他國家造成死亡案例，對此並不意外。她強調，「我不希望用一條人命來喚醒人們對禽流感的關注，但如果這是必要的，希望能讓更多人意識到禽流感是一項值得更密切關注的公共健康議題。」

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