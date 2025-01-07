美企業家搭自駕計程車「竟狂繞停車場」　求救客服：我下不了車

▲Waymo。（圖／翻攝自Waymo）



記者張靖榕／綜合報導

洛杉磯科技創業家瓊斯（Mike Johns）去年12月在亞利桑那州鳳凰城搭乘Waymo自駕車時，因車輛故障被困在車內數分鐘，差點因此錯過航班。

綜合外電報導，瓊斯在前往鳳凰城天港機場（Sky Harbor Airport）的路上，自駕車開始在停車場內繞圈，總共行駛八圈。他在車內撥打電話向Waymo客服求助，並拍下影片上傳到LinkedIn，影片中可以聽到他對客服說，「我繫著安全帶，無法下車。這車是被駭了嗎？到底怎麼回事？」

瓊斯起初以為這是朋友的惡作劇，但當車輛持續環繞停車場中央島時，他意識到問題的嚴重性。他形容這一幕就像科幻驚悚片，客服人員建議他打開Waymo應用程式，但坦言無法遠程控制車輛。

Waymo公司表示，問題在幾分鐘內解決，瓊斯最終趕上了延誤的航班。然而，瓊斯對這次體驗感到沮喪，甚至無法分辨與他通話的客服人員是人類還是AI。他批評，「這就是今天數位時代的問題。一個不成熟的產品，缺乏與消費者的有效溝通。」

儘管經歷讓他感到震驚，但瓊斯表示，這不會讓他放棄使用自駕車。他認為這是未來的趨勢，只是目前仍有「需要修補的漏洞」。他笑稱，「我們有故障需要解決。」

Waymo指出，這次「循環事件」已透過定期的軟體更新修復，且瓊斯未被收取該次旅程費用。Waymo公司目前在舊金山、洛杉磯、鳳凰城及奧斯汀提供自駕車服務，去年完成超過400萬次全自動駕駛行程。然而，該公司的高調事件，包括一輛自駕車撞死狗隻及另一事件中導致騎自行車者受傷，已引發外界對其安全性的擔憂。

瓊斯表示，此次經歷為他撰寫的一本關於人工智慧如何影響工作的書提供了靈感，「我成了自己的案例研究」。