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小龍年前6場次徵才活動登場　上千職缺供求職人搶位！

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心年，特別於年前提供上千個工作機會，9日至20日提供6場次現場立即媒合及3家廠商線上徵才。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心年，特別於年前提供上千個工作機會，9日至20日提供6場次現場立即媒合及3家廠商線上徵才。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為迎接農曆新年，讓求職朋友能在新的一年找到理想職位開創好運，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心年，特別於年前提供上千個工作機會，9日至20日提供6場次現場立即媒合及3家廠商線上徵才。

徵才產業涵蓋製造業、服務業、餐飲業、客運業、量販業、旅宿業、土木工程業等，廠商家數計34家。職缺尤以餐飲門店主管薪資最高上看80K、次為貨車宅配司機最高上看75K、廚務主管及儲備店長最高上看60K等高薪。求職及轉職的朋友別錯過。

另，為求職朋友充分感受過節氣氛，於各場次增添年節元素，參加面試朋友有機會獲得勞動部創意新春賀卡、年貨試吃、體驗在地特色商品。找工作朋友快抓住這次徵才活動的契機，在年前卡位理想職位，過年後即可展開全新職場旅程。

首場徵才於1月9日下午2時至4時登場，在台南市仁德區公所三樓禮堂(台南市仁德區中正路3段5號)辦理「2025迎薪納福，就業幸福年後轉職」聯合徵才活動，活動當天邀請仲偉企業、廈興國際、東信輕金屬、雷音電子、豐盟麵粉、大亞電線電纜、奇美食品、冠昌塑膠、漢程汽車客運、台灣耐落、富強鑫、全家便利商店、連虹、戶野料理店、龍宗清、統全工程計16家，提供330個以上工作機會。

1月16日至1月20日每日上午9時至晚上9時在台南勞工育樂中心後方(台南市南區南門路261號)辦理「工作補年貨 薪情大滿足」年貨大街暨徵才活動。邀請22家廠商輪番上陣接受民眾立即面試及在地自製自銷美食產品供民眾採辦年貨參考。知名企業計有東星眼鏡、耕讀園、樂多多世界、大潤發流通事業、爭鮮、豐盟企業、榮美金鬱金香酒店、錢都涮涮鍋、迷客夏、統一超商、台灣宅配通、弘騏興業、台鉅生技、漢來美食、郁珺實業、華友聯休憩事業【H VILLA INN清水漾】、雷音電子、台南大飯店、台南大員皇冠假日酒店、禧榕軒大飯店有限公司、天璽食品行、威爾森文教事等，提供750個以上工作機會。(提供徵才廠商面試時間表如網址https://reurl.cc/vpLRrk)。

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心年，特別於年前提供上千個工作機會，9日至20日提供6場次現場立即媒合及3家廠商線上徵才。（圖／記者林東良翻攝，下同）

而為方便無法參與現場面試民眾，自7日至19日辦理年後上班先「卡」位-線上徵才活動，參加廠商含摩斯漢堡(安心食品)、雅樂軒酒店(元盛國際)及新光三越等廠商，供線上面試。提供應徵職缺及報名網址https://reurl.cc/XZa39j。


台南就業中心洪儷瑋主任表示年前徵才場次，不僅提供多元職缺選擇，讓求職者能快速找到心儀的職場機會。並因應農曆新年到來，於前一周辧理現場徵才同時還融入濃厚的年節氛圍，特設年貨市集，包括由身障朋友協助製作的手工年節商品、在地特色產業自製產品、眷村自製美食等年貨參考，加上趣味互動小遊戲，讓參與者在輕鬆的環境中尋找未來職涯新起點。更鼓勵求職者邀請親朋好友一同來場快樂又充實的年前體驗！活動相關訊息歡迎撥打06-2371218洽詢。如果想了解更多的徵才活動，歡迎上「台灣就業通網站-徵才專區」查詢（https://pse.is/4mvchp）。

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