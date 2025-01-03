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最高薪資達10萬元　桃園就服處新春歲末3場次徵才活動登場

▲桃園就服處新春歲末3場次徵才活動登場

▲桃園就服處新春歲末3場次徵才活動登場。（圖／勞動局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府就業職訓服務處於農曆年節前，因應就業市場及協助市民朋友急找工作的需求，於春節前陸續辦理3場徵才活動，提供待業轉職市民朋友及社會新鮮人優質工作機會選擇；現場更釋出逾3,100個多元職缺，其中順豐速運外務司機最高薪資達10萬元。

3場次徵才活動預計邀請知名企業共同參與，包含輝能科技、華城電機、日月光、富士達、太平洋電線電纜、欣興電子、華星光通科技、白金科技、統一速達、安心食弘達流通、馬士基物流、晶城環保服務、惟心長照、新高清潔、中興保全科技、良福保全、中壢客運、微笑單車、築間餐飲、萊爾富、摩斯漢堡、長榮航勤、誠邦食品等廠商。

現場更釋出各類工程師/技術員、行銷專員、業務專員、倉管人員、儲備幹部、時薪機車宅配員、業務專員、收銀服務專員、牙醫助理、門市人員、內/外場人員、包裝員、職安管理員、職業大客車駕駛、居家服務員、客服人員、企劃美編人員、地勤人員、行政秘書等多元職缺，其中順豐速運外務司機最高薪資達10萬元。

3場次徵才活動資訊如下：
1. 1月8日（三）中壢就業中心 (中壢區新興路182號2樓) 9:00-11:30，28家廠商，800個以上職缺。
2. 1月10日（五）三里市民活動中心 （中壢區光華三街10號） 13:00-15:30，21家廠商，1,100個以上職缺。
3. 1月17日（五）大華市民活動中心 (龜山區文化七路118巷7號) 11:00-15:00，25家廠商，1,200個以上職缺。

為鼓勵市民把握農曆春節前的就業良機，市府就服處於活動現場提供「青年安薪就業讚」、「中高齡及高齡勞動力再運用獎勵」及「婦女再就業」等多種方案諮詢及登記，歡迎有意尋職民眾把握應徵機會，經市市就業服務據點推介就業，可獲得最高3萬元就業獎勵，歡迎有意求職的市民朋友把握這次機會，帶著履歷至現場應徵，開啟新春就業好運。

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